Samsung Galaxy Tab S9 Ultra vs iPad Pro M2: quale comprare?

Se stai cercando un tablet di fascia alta, due modelli popolari che sicuramente ti vengono in mente sono l’iPad Pro M2 da 12,9 pollici di Apple e il Galaxy Tab S9 Ultra di Samsung, considerato il miglior tablet Android sul mercato. Entrambi offrono tecnologie all’avanguardia a un prezzo premium. Ma quale di questi due gioielli tecnologici soddisferà meglio le tue esigenze? Scopriamolo in questa dettagliata comparativa.

Samsung Galaxy Tab Ultra vs iPad Pro M2, quale tablet di fascia alta fa al caso tuo?

Il Galaxy Tab S9 Ultra e l’iPad Pro M2 da 12,9 pollici possono essere acquistati direttamente da Samsung e Apple rispettivamente, al prezzo di €1.369 e €1.469. È possibile trovarli anche su noti rivenditori online come Amazon e Best Buy. Entrambi i tablet sono disponibili in diverse finiture e varianti di fascia alta.

Design: Minimalismo e Stile

Sia il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra che l’iPad Pro M2 presentano un design esterno in alluminio, elegante e moderno. Entrambi vantano uno stile minimale e visivamente gradevole. Tuttavia, ci sono alcune differenze fondamentali da considerare. L’iPad Pro M2 ha una cornice dello schermo uniforme tutt’intorno, conferendo un aspetto migliore sul lato anteriore. D’altra parte, il Galaxy Tab S9 Ultra ha un display dentellato. Le dimensioni e il peso differiscono leggermente, con l’iPad Pro M2 più piccolo e più spesso rispetto al Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Inoltre, entrambi i tablet offrono diverse opzioni di colorazione, consentendo di scegliere quella che meglio si adatta al proprio stile.

Display: Le dimensioni contano

Il Galaxy Tab S9 Ultra vanta uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre l’iPad Pro M2 offre un Liquid Retina XDR da 12,9 pollici con la stessa frequenza di aggiornamento. Entrambi gli schermi sono di eccellente qualità e soddisferanno le tue aspettative in un tablet di fascia alta. La differenza più notevole qui è la dimensione dello schermo, con il Galaxy Tab S9 Ultra che offre un display più grande.

Prestazioni: potenza al Top

Il Galaxy Tab S9 Ultra è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, mentre l’iPad Pro M2 utilizza il potente chip M2 che alimenta alcuni dei più recenti Mac di Apple. Sebbene entrambi i tablet garantiscano prestazioni elevate, il chipset M2 dell’iPad Pro M2 ottiene punteggi più alti nei test benchmark, offrendo una maggiore potenza e una libreria di app ottimizzate.

Fotocamere: un tocco di versatilità

Entrambi i tablet offrono fotocamere di buona qualità, ma solitamente i consumatori preferiscono fare affidamento sui propri smartphone o fotocamere dedicate per scattare foto di alta qualità. Tuttavia, l’iPad Pro M2 offre un vantaggio con lo scanner LiDAR, che consente di scansionare l’ambiente circostante per creare mappe 3D, particolarmente utile per designer di interni.

La Sfida è Stretta

L’iPad Pro M2 da 12,9 pollici offre molteplici vantaggi rispetto al Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, si distingue per le prestazioni elevate, l’ampia libreria di app ottimizzate e lo scanner LiDAR. Tuttavia, il Galaxy Tab S9 Ultra è la scelta giusta se si preferisce un tablet Android e si desidera sfruttare appieno l’ecosistema Samsung.

In ogni caso, entrambi i tablet sono dispositivi di fascia alta che offrono funzionalità all’avanguardia e soddisferanno le esigenze dei consumatori più esigenti. La scelta finale dipenderà dalle preferenze individuali, dall’ecosistema tecnologico preferito e dal budget. Investire in uno di questi tablet di punta significa fare un acquisto di qualità e ottenere un prodotto all’altezza delle aspettative.

