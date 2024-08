Samsung Galaxy Tab A9+: MAXI SCONTO di fine estate, TABLET TOP (-40%)

Samsung offre sempre il top della qualità per ogni settore in cui opera e per ogni fascia di prezzo e oggi, il suo tablet, il Galaxy Tab A9+ viene maxi scontato del 40% per un costo finale di 185€.

Samsung Galaxy Tab A9+ al 40% di sconto: la scheda tecnica e d’utilizzo

Il Samsung Galaxy Tab A9+ unisce eleganza e funzionalità, grazie al suo corpo in metallo moderno disponibile nelle raffinate tonalità Graphite o Navy. Questo tablet si distingue per il suo display ampio e brillante, ideale per un’esperienza di intrattenimento coinvolgente, indipendentemente dalle condizioni di luce.

Immergiti in un’esperienza sonora superiore con gli altoparlanti dinamici del Galaxy Tab A9+. Che tu stia ascoltando musica o guardando un film, potrai godere di suoni chiari e profondi, per un audio che riempie ogni spazio.

Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza spazio per i tuoi file. Il Galaxy Tab A9+ offre fino a 8GB di RAM, ottimizzando le prestazioni durante il multitasking, e una capacità di archiviazione di 128GB, ampliabile fino a 1TB. Così potrai salvare tutti i tuoi file in alta risoluzione, conservando di più ed eliminando meno.

Massimizza la tua produttività con la funzione di schermo diviso: potrai dividere lo schermo in tre parti. La tua sicurezza è una priorità. Con il Galaxy Tab A9+, proteggi i tuoi dati sensibili con Secure Folder, monitora la sicurezza del dispositivo con il Privacy Dashboard, e vivi senza preoccupazioni grazie alle avanzate funzioni di sicurezza che caratterizzano l’esperienza Samsung Galaxy.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Tab A9+ viene messo in maxi sconto del 40% e viene venduto a 185€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.