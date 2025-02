Samsung Galaxy Tab A9+ in sottocosto: offerta in scadenza su Amazon

Ti presentiamo un tablet perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia. Si tratta del Samsung Galaxy Tab A9+, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Samsung Galaxy Tab A9+: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un dispositivo innovativo che puoi portare in ufficio o in viaggio sia per lavorare che per divertirti.

In primis è dotato di un ampio display da 15 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, così da poter immergerti in qualsiasi contenuto multimediale al meglio. Inoltre offre 8GB di RAM per ottimizzare le prestazioni durante il multitasking e una capacità di archiviazione di 128 GB (ampliabile fino a 1TB) per conservare qualsiasi tipologia nella massima sicurezza.

Tra l’altro, questo modello ti permette di dividere lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente: ciò vuol dire che potrai disegnare, guardare immagini e intrattenere una conversazione video con 3 app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una.

Un’altra specifica importante è il suo audio dinamico di qualità grazie è possibile godere di film, serie tv e videogiochi in maniera più coinvolgente ed immersiva che mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.