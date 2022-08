Non è vero che gli iPad costituiscono la prima ed unica soluzione in fatto di tablet. Ci sono infatti persone che vogliono più semplicemente un dispositivo, possibilmente dal look moderno, affidabile nelle prestazioni, con alle spalle un brand di un certo rilievo e che non superi una certa cifra, 250 euro ad esempio. Esiste un device con queste caratteristiche? Sì, ed è il Galaxy Tab A8 di Samsung.

Oggi bisogna semplicemente cliccare su “acquista ora”, perché il Samsung Galaxy Tab A8 con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna è acquistabile all’incredibile prezzo di 173,24 euro. È attualmente disponibile – cosa abbastanza rara, perché va praticamente sempre a ruba – e quindi ti consiglio di concludere l’acquisto quanto prima per approfittare subito dello sconto del 31% e risparmiare 76 euro.

Il Galaxy Tab A8 è un dispositivo del 2022 con Android 11 come sistema operativo (riceverà sicuramente degli aggiornamenti in futuro). Il design è davvero stupendo e riprende sotto alcuni punti di vista quello dell’ultimo iPad Air. Bordi squadrati, cornici sottili e assenza di pulsanti fisici sulla parte frontale.

L’ampio display da 10,5″ con cornice simmetrica da soli 10,2 mm ti consente di rimanere completamente immerso nello schermo. Esplora, senza compromessi. Dai film epici ai contenuti guida, il tablet android Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia.

Di seguito altre specifiche degne di nota:

Dimensioni e peso: ‎24.68 x 16.19 x 0.69 cm; 508 grammi

Dimensione schermo: 10.5 pollici LCD TFT

Risoluzione schermo: 1920 x 1200 pixel

Connettività: Wi-Fi

Sistema operativo: Android 11

Fotocamera frontale: 5 MP

Capacità batteria: 7040 mAh

Audio Dolby Atmos