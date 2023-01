Sei alla ricerca di un tablet per lo streaming (film, serie TV, eventi sportivi…), per la produttività e di tanto in tanto anche giocare? Ti dico che in offerta su Amazon trovi il Samsung Galaxy Tab A8, un dispositivo che fa del rapporto qualità-prezzo il suo punto forte. Certo, non è un iPad, ma ha un design da primo della classe e anche la scheda tecnica non scherza. Insomma, fossi in te non me lo farei sfuggire.

Samsung Galaxy Tab A8: a questo prezzo è difficile trovare di meglio

Il Galaxy Tab A8 è un dispositivo del 2022 con Android 11 come sistema operativo (riceverà sicuramente degli aggiornamenti in futuro). Il design è davvero stupendo e riprende sotto alcuni punti di vista quello dell’ultimo iPad Air. Bordi squadrati, cornici sottili e assenza di pulsanti fisici sulla parte frontale.

L’ampio display da 10,5″ con cornice simmetrica da soli 10,2 mm ti consente di rimanere completamente immerso nello schermo. Esplora, senza compromessi. Dai film epici ai contenuti guida, il tablet android Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia.

Di seguito altre specifiche degne di nota:

Dimensioni e peso: ‎24.68 x 16.19 x 0.69 cm; 508 grammi

Dimensione schermo: 10.5 pollici LCD TFT

Risoluzione schermo: 1920 x 1200 pixel

Connettività: Wi-Fi

Sistema operativo: Android 11

Fotocamera frontale: 5 MP

Capacità batteria: 7040 mAh

Audio Dolby Atmos

Dotato di processore Octa-core abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, il tablet Galaxy Tab A8 è sempre pronto ad affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare la velocità o la batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.