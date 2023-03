Samsung Galaxy Tab A8 4/64GB: PREZZO SHOCK su Amazon

Considera che l’iPad più economico attualmente a listino, quello base di nona generazione, costa intorno ai 350€ (quando in offerta). Ecco, non proprio la migliore delle soluzioni per chiunque sia alla ricerca di un prodotto più accessibile per svolgere attività di base, come social network, streaming, musica e così via. Lo sguardo dovrebbe invece posarsi sul Samsung Galaxy Tab A8 del 2022, che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 194,90€. Ma solo perché scontato del 30%.

Si tratta della versione con 4GB di RAM e 64GB di archiviazione, tra le migliori ora sul mercato.

Samsung Galaxy Tab A8 4/64GB: con l’offerta di oggi, è un Best Buy pazzesco

Il Galaxy Tab A8 è un dispositivo del 2022 con Android 11 come sistema operativo al momento dell’accensione (ma dovrai installare sicuramente gli ultimi upgrade di Google e Samsung). Il design è davvero stupendo e riprende sotto alcuni punti di vista quello dell’ultimo iPad Air. Bordi squadrati, cornici sottili e assenza di pulsanti fisici sulla parte frontale.

L’ampio display da 10,5″ con cornice simmetrica da soli 10,2 mm ti consente di rimanere completamente immerso nello schermo. Esplora, senza compromessi. Dai film epici ai contenuti guida, il tablet android Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia.

Di seguito altre specifiche degne di nota:

Dimensioni e peso: ‎24.68 x 16.19 x 0.69 cm; 508 grammi

Dimensione schermo: 10.5 pollici LCD TFT

Risoluzione schermo: 1920 x 1200 pixel

Connettività: Wi-Fi

Sistema operativo: Android 11

Fotocamera frontale: 5 MP

Capacità batteria: 7040 mAh

Audio Dolby Atmos

Dotato di processore Octa-core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, il tablet Galaxy Tab A8 è sempre pronto ad affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare la velocità o la batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.