Samsung Galaxy Tab A7 Lite: come l'iPad ma ad un PREZZO PICCOLISSIMO

Hai bisogno di un tablet versatile adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Sei nel posto giusto! Al momento il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è disponibile su Amazon a soli 122,54€ con uno sconto del 28%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non perdere altri tempo, approfitta di questa occasione per ottenere un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità a un prezzo imbattibile.!

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite ti offre un’esperienza tablet completa e ti permette di goderti al meglio i tuoi contenuti preferiti. Grazie al suo display da 8,7 pollici con risoluzione HD, potrai immergerti nella visione di film, serie TV, giochi e molto altro con una qualità visiva nitida e dettagliata.

Ecco le specifiche tecniche più importanti del Samsung Galaxy Tab A7 Lite:

Design compatto e portatile : con un peso di soli 366 grammi e uno spessore di 8,0 mm, il Galaxy Tab A7 Lite è estremamente leggero e facile da trasportare. Potrai portarlo ovunque tu vada e avere sempre a disposizione un potente dispositivo per il lavoro, lo studio o il divertimento.

Processore potente : Il tablet è alimentato da un processore quad-core MediaTek Helio P22T che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Potrai aprire e utilizzare le tue app preferite senza problemi, passando senza intoppi da un’attività all’altra.

Memoria espandibile : con una memoria interna da 32 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare le tue foto, i video e le app preferite. Inoltre, il Galaxy Tab A7 Lite supporta la scheda microSD fino a 1TB, consentendoti di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione.

Batteria a lunga durata : con una batteria da 5.100 mAh, potrai utilizzare il tablet per lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Goditi fino a 14 ore di riproduzione video continua o fino a 9 ore di navigazione web con una singola carica.

Connessione versatile : Il Galaxy Tab A7 Lite supporta connessioni Wi-Fi e Bluetooth, consentendoti di navigare in internet, scaricare app, controllare le tue email e molto altro. Potrai anche collegare cuffie, altoparlanti e dispositivi altri per un’esperienza audio completa.

Ad oggi il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è disponibile su Amazon a soli 122,54€ con uno sconto del 28%. Sia che tu voglia sostituire per il lavoro, lo studio o il tempo libero, questo dispositivo ti offrirà prestazioni di alto livello a un prezzo accessibile!

