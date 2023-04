Sarebbe una follia mettere in discussione la qualità sprigionata dagli iPad. Tuttavia, i tablet del gigante di Cupertino sono accomunati da un “problema”, ovvero il prezzo. Anche il modello più economico si fa ben pagare (circa 400€), e chi è dunque alla ricerca di un tablet affidabile per operazioni quotidiane di base si trova in difficoltà. Per aggirare l’ostacolo bisogna puntare su altro, come il Samsung Galaxy Tab A7 Lite, device affidabile, dal look gradevole e dal prezzo sicuramente più accessibile. Oggi più che mai.

Il tablet entry-level di Samsung oggi costa solo 119,99€ su Amazon, con spedizione gratuita. Si tratta del modello del 2021, con 32GB di archiviazione e 3GB di RAM.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite 2021: il miglior entry-level oggi costa ancora meno

Divertiti con film e giochi grazie al display da 8,7 pollici dell’A7 Lite di Samsung. La cornice ridotta al minimo offre un rapporto schermo-corpo più elevato, senza però aumentare le dimensioni del tablet.

Improvvisa una proiezione privata al parco o goditi una maratona televisiva a letto grazie ai doppi altoparlanti Dolby Atmos, che offrono un suono stereo incredibilmente ricco. Serie TV, film, eventi sportivi, dirette e quant’altro, sarà sempre un spettacolo per te!

Il Galaxy Tab A7 Lite è dotato di memoria integrata da 32GB, quanto basta per salvare video, foto e file ad alta risoluzione La batteria da 5,100mAh ti offre tutta l’autonomia di cui hai bisogno, quando passi molto tempo fuori casa o hai tante cose da guardare. L’ansia del caricabatterie è un lontano ricordo.

Il sistema operativo è Android 11 (ma uno volta tirato fuori dalla confezione, potrai installare anche Android 13), quindi puoi accedere al Play Store di Google e a tutte le applicazioni che il negozio virtuale ha da offrire. Avrai solo l’imbarazzo della scelta, te lo assicuro.

