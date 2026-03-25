Samsung Galaxy S27 Ultra, leak rivela grossi cambiamenti alla fotocamera dopo 4 anni

Dopo anni di aggiornamenti minimi, il futuro Samsung Galaxy S27 Ultra si prepara a cambiare passo proprio dove gli utenti lo chiedono di più.

Sulla carta, potrebbe sembrare la solita storia: ancora 200 megapixel. In realtà, il cuore del cambiamento è tutto nel sensore. Samsung starebbe lavorando a un nuovo ISOCELL HP6, evoluzione diretta dei sensori utilizzati negli ultimi anni, ma con una tecnologia completamente diversa alla base.

Il punto chiave si chiama LOFIC, una sigla tecnica che nasconde una novità concreta: una gestione della luce molto più avanzata. In pratica, il sensore riesce a “trattenere” meglio le informazioni nelle zone molto luminose, evitando quelle bruciature tipiche delle foto controluce o dei cieli troppo chiari.

Il risultato, almeno sulla carta, è quello che gli utenti chiedono da anni: HDR più naturale, meno artificiale, con colori meno saturi e più realistici.

Più luce, meno rumore: la vera sfida è il buio

Se c’è un terreno su cui gli smartphone fanno ancora fatica è quello delle foto notturne. Ed è proprio qui che il Galaxy S27 Ultra potrebbe cambiare le regole del gioco.

Il nuovo sensore dovrebbe utilizzare una combinazione di pixel binning e dimensioni migliorate per catturare più luce anche in condizioni difficili. Tradotto: foto più luminose, meno rumore digitale, dettagli più puliti anche quando si scatta quasi al buio.

Non è solo una questione tecnica. È il classico scenario reale: una cena con amici, una strada poco illuminata, un concerto. Situazioni dove oggi molti smartphone fanno ancora fatica, e dove Samsung vuole tornare a dominare.

Le indiscrezioni parlano chiaro: non si tratta di un aggiornamento isolato. Samsung starebbe lavorando su più sensori contemporaneamente.

Il modulo fotografico potrebbe includere:

– una nuova fotocamera principale da 200 MP

– una ultra-grandangolare da 50 MP

– un teleobiettivo da 50 MP

– una lente 3x da circa 10 MP

– una selfie da 12 MP

Ma il dato più interessante è un altro: almeno tre sensori sarebbero completamente nuovi. Non un semplice ritocco, ma un vero cambio di generazione.

Negli ultimi anni, Samsung è stata spesso criticata per aver mantenuto lo stesso sensore principale troppo a lungo. Dal Galaxy S23 in poi, i miglioramenti sono stati graduali, quasi conservativi.

Il Galaxy S27 Ultra sembra invece progettato per rompere questo schema. Non tanto per inseguire la concorrenza, ma per recuperare terreno su marchi che negli ultimi tempi hanno spinto molto di più sull’hardware fotografico.

E qui sta il punto: oggi non basta più avere tanti megapixel. Serve coerenza tra hardware e software, serve realismo, serve affidabilità in ogni situazione.

Cosa cambia davvero per chi lo userà ogni giorno

Al di là delle specifiche, la differenza si vedrà nella vita reale: foto meno “finte”, meno post-processate, migliore resa nelle scene difficili, soprattutto di notte, maggiore equilibrio tra luci e ombre senza interventi artificiali, video più stabili e con gamma dinamica più ampia.

Sono dettagli che, presi singolarmente, sembrano piccoli. Ma insieme fanno la differenza tra uno smartphone “buono” e uno che sostituisce davvero una fotocamera.

C’è però un aspetto da tenere a mente: siamo ancora nel campo dei leak. Il lancio è atteso nel 2027 e molte caratteristiche potrebbero cambiare. Ma il segnale è chiaro. Samsung ha capito che la partita si gioca sulla qualità reale delle immagini, non sulle specifiche.