Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta per il Prime Day con caricatore incluso

Il Samsung Galaxy S24 Ultra rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica. La confezione include il caricabatterie Samsung da 25W, ideale per mantenere il Galaxy S24 Ultra sempre pronto all’uso. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, il Galaxy S24 Ultra consente di gestire tutto direttamente dallo smartphone. Con Edit Suggestion, è possibile modificare le foto in modo professionale, mentre Traduzione Live offre traduzioni in tempo reale durante le chiamate.

L’uso della S Pen è supportato, con Assistente Note che organizza appunti in modo ordinato per una maggiore produttività. Progettato per l’avventura, il Galaxy S24 Ultra è dotato di un’armatura resistente in titanio integrata nel telaio, una migliore protezione dai graffi con Corning Gorilla Armor e un grado di protezione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere.

La fotocamera da 200MP con ProVisual engine garantisce dettagli nitidi anche nelle foto notturne, supportata da Space Zoom per immagini stabili e luminose anche di notte. Il potente processore, una camera di vapore quasi raddoppiata per un’esperienza grafica fluida, una ampia memoria, e una batteria da 5.000 mAh assicurano prestazioni affidabili e durature.

Il display QHD+ da 6,8″ con Vision Booster migliorato offre contrasti e colori eccezionali, mentre il Corning Gorilla Armor riduce i riflessi migliorando la nitidezza. Il Galaxy S24 Ultra promette un’esperienza visiva e tecnologica senza precedenti, ideale per chi cerca un dispositivo versatile e all’avanguardia.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy S24 Ultra viene scontato dell’11% e viene venduto a 1159€. Approfittane ora!