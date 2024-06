Samsung Galaxy S24: RISPARMIA 351€ con il MEGA SCONTO su eBay, PREZZO STORICO

Samsung è un’azienda che offre sempre il top della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su eBay, segnaliamo un’offerta strepitosa con sconto del 38% (351€) sul suo top di gamma: l’S24, che viene venduto a 578€.

Prezzo incredibile: Samsung Galaxy S24 al 38% di sconto!

Il Samsung Galaxy S24 è uno smartphone Android all’avanguardia, progettato per essere una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo, e rappresenta uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Il dispositivo vanta un grande display da 6.2 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel, una delle più elevate attualmente in circolazione, garantendo immagini nitide e vivaci.

Le funzionalità offerte dal Samsung Galaxy S24 sono innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G, che permette un trasferimento dati rapidissimo e una navigazione in internet eccellente. Inoltre, la connettività Wi-Fi e GPS integrata assicura che tu sia sempre connesso, ovunque ti trovi.

L’eccellenza del Samsung Galaxy S24 è ulteriormente completata dalla fotocamera avanzata, dotata di un sensore da ben 50 megapixel. Questa fotocamera consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel. Che tu stia immortalando momenti speciali o creando contenuti professionali, la fotocamera del Galaxy S24 ti offrirà risultati eccezionali.

Nonostante le sue potenti specifiche, il Samsung Galaxy S24 mantiene uno spessore di soli 7.6mm, che lo rende estremamente elegante e maneggevole. Questo design sottile e raffinato contribuisce a rendere il Galaxy S24 uno smartphone spettacolare sotto ogni aspetto.

Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy S24 viene scontato del 38% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 578€.

