Samsung Galaxy S24: INTELLIGENZA ARTIFICIALE nel tuo palmo a prezzo SHOCK!

Hai deciso di cambiare smartphone e non sai come orientarti fra tutti i top di gamma che si trovano sul mercato? Ecco la soluzione: oggi puoi avere il meraviglioso Samsung Galaxy S24 AI a soli 929€ grazie a uno sconto del 6% attivo su Amazon.

Samsung Galaxy S24 non è solo uno smartphone, ma una vera e propria risorsa per il proprio lavoro e la gestione di tutto ciò che è online nel palmo della tua mano!

Non è un semplice smartphone, ma una vera e propria AI fra le tue mani

Fai tutto dal tuo smartphone grazie all’AI: modifica facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion, ricevi una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, converti le note vocali in testo e riassumile grazie a Assistente Trascrizione. Il suo nuovo e più ampio schermo FHD+ che garantisce un’esperienza di visione totalmente immersiva, il nuovo Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni e il grado di protezione IP68 contro acqua e polvere.

Hai bisogno di un assistente personale solo per te? Registra una nota vocale e l’AI si occuperà di convertirla in testo e di creare un pratico riassunto. Ed esegue persino traduzioni da una lingua all’altra. Scopri la magia dell’editing fotografico potenziato dall’AI. Ora puoi perfezionare facilmente e far risplendere ogni dettaglio. Ma non finisce qui, non sei riuscito a scattare la foto ideale? Con Modifica Generativa puoi far scomparire gli oggetti indesiderati e riempire lo sfondo precedentemente occupato da questi.

Ma ci stai ancora pensando? Corri a far tuo il Samsung Galaxy S24 per approfittare da subito della super potenza dell’intelligenza artificiale applicata allo smartphone: solo 929€ per questa offerta a tempo!

