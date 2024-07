Samsung Galaxy S24: il nuovissimo TOP di gamma al 38% di sconto

Samsung riesce sempre ad offrire il meglio della qualità e oggi, su Amazon, è disponibile un maxi sconto del 38% sul top di gamma della serie Galaxy: l’S24 viene messo in vendita a 557€.

Samsung Galaxy S24 scontatissimo su Amazon

Scopri il Samsung Galaxy S24, uno smartphone progettato per fare tutto grazie all’intelligenza artificiale. Modifica le tue foto con facilità e professionalità grazie a Edit Suggestion. Ricevi traduzioni in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live e trasforma le note vocali in testo e riassunti con Assistente Trascrizione.

Il Galaxy S24 offre un’esperienza visiva totalmente immersiva con il suo nuovo e più ampio schermo FHD+. Realizzato con il migliorato Armor Aluminum, questo smartphone è resistente ai danni, mentre il grado di protezione IP68 garantisce resistenza contro acqua e polvere.

La straordinaria fotocamera da 50MP del Galaxy S24 cattura ogni dettaglio con qualità eccezionale. Puoi ingrandire con zoom 2x o 3x e scattare foto ottimizzate grazie all’AI, mantenendo immagini dai dettagli vividi. La batteria intelligente da 4.000 mAh assicura un’autonomia elevata, permettendoti di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che desideri senza preoccupazioni.

Grazie a questa batteria, non dovrai più temere di rimanere senza carica durante la giornata. Il Galaxy S24 vanta il nostro display mobile adattivo più luminoso di sempre. Con uno schermo più grande e cornici ultra sottili, il display FHD+ da 6,2″ offre un’esperienza di visione completamente immersiva. Vision Booster ottimizza colori e contrasto per una visione ottimale.

Il Samsung Galaxy S24, oggi, viene messo in super sconto su Amazon: risparmio attivo del 38% e prezzo finale e totale d’acquisto di 557€. Approfittane adesso e non perdere questa occasione!

