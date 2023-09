Samsung Galaxy S23 Ultra: lo smartphone PIU' AVANZATO del momento a 380 EURO IN MENO

Sei pronto a possedere l’ultimo grido in termini di innovazione smartphone? L’attesissimo Samsung Galaxy S23 Ultra è finalmente disponibile su Amazon e, attenzione, a un prezzo che ti farà saltare dalla sedia: soltanto 1.099 euro!

Considera che stiamo parlando di uno sconto massiccio del 26% e quindi di un risparmio di 380 euro sul prezzo di listino. Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo vecchio telefono e goderti la crème de la crème della tecnologia mobile!

Samsung Galaxy S23 Ultra: le specifiche tecniche

La serie Galaxy di Samsung ha sempre rappresentato l’apice della tecnologia smartphone, e l’S23 Ultra non fa eccezione. E’ un vero gioiello tecnologico, progettato per offrire le migliori prestazioni in ogni aspetto.

Le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S23 Ultra parlano da sole:

Display Dynamic AMOLED 2X : Stai per vivere un’esperienza visiva straordinaria grazie al display da 6,9 pollici con una risoluzione di 3200 x 1440 pixels . Ogni immagine, video o gioco apparirà con colori vividi, contrasti profondi e una chiarezza cristallina.

: Stai per vivere un’esperienza visiva straordinaria grazie al display da 6,9 pollici con una risoluzione di . Ogni immagine, video o gioco apparirà con colori vividi, contrasti profondi e una chiarezza cristallina. Fotocamera Rivoluzionaria : Con una configurazione a quattro fotocamere sul retro, tra cui una principale da 108MP, potrai catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Senza dimenticare le funzioni di Zoom Spaziale e Single Take che amplificano ulteriormente le tue capacità fotografiche.

: Con una configurazione a sul retro, tra cui una principale da 108MP, potrai catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Senza dimenticare le funzioni di Zoom Spaziale e Single Take che amplificano ulteriormente le tue capacità fotografiche. Prestazioni di Punta : Alimentato dal potente processore Exynos , l’S23 Ultra garantisce un’esperienza utente fluida e veloce, ideale per multitasking, gaming e streaming.

: Alimentato dal potente processore , l’S23 Ultra garantisce un’esperienza utente fluida e veloce, ideale per multitasking, gaming e streaming. Batteria Ultra Duratura : Grazie alla sua batteria da 5000mAh , potrai utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

: Grazie alla sua batteria da , potrai utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare. S-Pen e 5G: L’S23 Ultra è anche compatibile con l’S-Pen, offrendo un’esperienza di utilizzo ancor più versatile. E con il supporto 5G, avrai accesso a velocità di navigazione e download inimmaginabili.

Se stai cercando il meglio del meglio, non andare oltre! Oggi il Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile su Amazon a soli 1.099 euro grazie ad un mega sconto del 26%. Immergiti in un’esperienza tecnologica senza precedenti, corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.