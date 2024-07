Samsung Galaxy S23: l'ancora top di gamma dal prezzo DIMEZZATO (-44%)

Scopri tutte le potenzialità del tuo smartphone grazie alle avanzate funzionalità di intelligenza artificiale: modifica le tue foto con facilità, usufruisci di traduzioni in tempo reale durante le chiamate e converti le note vocali in testo con la possibilità di riassumerle.

Approfitta delle capacità avanzate di ricerca per accedere rapidamente a informazioni dettagliate come mai prima d’ora. Il Galaxy S23 include anche un caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, garantendo che il tuo dispositivo sia sempre pronto quando ne hai bisogno.

Esplora una Galleria di scatti notturni epici grazie all’IA migliorata di Nightography, che esalta i dettagli anche nelle condizioni di scarsa luminosità, rendendo le tue foto e i tuoi video vibranti dal tramonto all’alba. La fotocamera da 50 MP lavora in tandem con il potente processore Snapdragon 8 Gen 21, che combina rapidamente i fotogrammi per catturare immagini ad alta risoluzione. L’aggiunta della tecnologia di Ottimizzazione Dettagli garantisce una qualità nitida e dettagliata.

Grazie al processore innovativo, il Galaxy S23 offre un’esperienza fluida per lo streaming di giochi e video, supportata da una batteria a lunga durata che ti accompagna durante le giornate più intense. La ricarica rapida ti permette di tornare rapidamente alle tue attività preferite senza interruzioni, garantendo un utilizzo prolungato senza compromessi.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy S23 viene messo in maxi sconto del 44% per poi essere venduto al costo totale e finale di 549€.