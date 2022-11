Goditi bassi potenti e profondi e alti davvero cristallini grazie ad altoparlanti dinamici bidirezionali. I Galaxy Buds2 inoltre includono tre microfoni e la funzione Rilevamento Voce per effettuare chiamate in modo più chiaro, mentre un algoritmo basato sul machine learning filtra i suoni indesiderati in modo tale che tu possa parlare al meglio il tuo mondo con familiare, amici e colleghi di lavoro. Il suo design smussato riduce al minimo il contatto con il vento per rendere chiare le tue chiamate all’aperto.

Grazie ai due microfoni di rumore ambientali, puoi rimuovere i rumori di sottofondo fino al 98% così da poterti immergere davvero nella musica, nei giochi e nei tuoi podcast preferiti.