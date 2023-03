Sai quali sono gli auricolari Bluetooth che riescono davvero a giocarsela con gli AirPods di Apple? Sono i Samsung Galaxy Buds2, per questo motivo quando vanno in super offerta non bisogna assolutamente farseli scappare. Oggi è uno di quei giorni, perché sono acquistabili su eBay a soli 80,91€, ovvero quasi 70 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Oltre allo sconto già applicato da eBay, puoi risparmiare altri 8,99€ utilizzando il codice MARZO23 al momento del pagamento.

Gli auricolari Bluetooth di Samsung sono venduto da eShopping, venditore professionale con feedback positivo del 99,2% e oltre 80mila recensioni.

Samsung Galaxy Buds2: l’offerta giusta è su eBay

Gli auricolari wireless di Samsung si traducono in un’esperienza audio con un suono ben bilanciato, in una buona ergonomia, in una connettività rapida e in tecnologie come la cancellazione attiva del rumore. In più, proprio come gli AirPods di Apple, supportano comandi touch e vantano feedback migliorati per un maggior coinvolgimento.

Goditi bassi potenti e profondi e alti davvero cristallini grazie ad altoparlanti dinamici bidirezionali. I Galaxy Buds2 inoltre dispongono di tre microfoni e supportano la funzione Rilevamento Voce per effettuare chiamate in modo più chiaro. Un algoritmo basato sul machine learning filtra invece i suoni indesiderati in modo tale che tu possa parlare al meglio il tuo mondo con famiglia, amici e colleghi di lavoro. Il suo design smussato riduce al minimo il contatto con il vento per rendere chiare le tue chiamate all’aperto. Grazie ai due microfoni di rumore ambientali, puoi rimuovere i rumori di sottofondo fino al 98% così da poterti immergere davvero nella musica, nei giochi e nei tuoi podcast preferiti. Queste le feature in breve:

Altoparlanti dinamici bidirezionali per un audio ricco e bilanciato

Cancellazione attiva dei rumori fino al 98%

Ergonomia personalizzata e design leggero per la migliore esperienza possibile

Sincronizzazione fluida con i tuoi dispositivi Galaxy grazie ad Auto Switch e Watch Control

