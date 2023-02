Per chi è completamente immerso nel mondo Apple, risulta quasi impossibile non pensare agli AirPods. Sono gli auricolari di riferimento, è vero, ma scartare a priori altre proposte – anche decisamente più economiche – è un errore da non commettere. Ad esempio, ti dico che su Amazon trovi i Samsung Galaxy Buds Live in offerta soli 75,99€ (anziché 170€).

Oltre allo sconto del 54% già applicato da Amazon, risparmi 1,06€ al check-out. E la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Samsung Galaxy Buds Live: a questo prezzo, non c’è storia

A meno di 76€ euro è praticamente impossibile trovare di meglio. Anche perché parliamo di un accessorio che ha alle spalle uno dei brand più affidabili dell’interno globo. Samsung, appunto.

La scheda tecnica dei Galaxy Buds Live (che a vederli, sembrano dei fagioli) lascia zero spazio ai dubbi:

Suoni ampi e spaziosi grazie al design Open-type senza cuscinetti In-Ear e con prese d’aria: la sensazione di avere le orecchie tappate è ridotta al minimo.

Cancellazione attiva del rumore: puoi eliminare i rumori esterni e concentrarti solo su ciò che stai ascoltando. L’ANC permette il passaggio delle frequenze alte, come il suono della voce umana.

I 3 microfoni e l’accelerometro (VPU) migliorano la qualità della voce durante le chiamate. L’accelerometro migliora il segnale vocale filtrando i rumori esterni e concentrandosi sulla tua voce.

La profondità dei bassi è migliorata grazie allo speaker da 12 mm e a un canale dedicato alle basse frequenze.

Batteria da 60mAh/auricolare e 472mAh/custodia: i Galaxy Buds Live ti accompagneranno per tutta la giornata. E con 5 minuti di ricarica avrai un’altra ora di riproduzione musicale.

Puoi ricaricare Galaxy Buds Live su qualsiasi caricabatterie wireless Qi.

Compatibile con Android 5.0 e successivi, e – soprattutto – con iOS 10 e versioni successive.

