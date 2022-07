Il mercato degli auricolari wireless è estremamente vasto, con soluzioni per tutti i gusti e tutte le tasche. Pensando ad un ecosistema Apple, il primo pensiero va in automatico agli AirPods, ma in realtà ci sono alternative valide di altri brand, anche più economiche. È il caso dei Galaxy Buds Live di Samsung con tre microfoni, controlli touch e cancellazione attiva del rumore.

Solitamente richiedono una spesa di 169 euro (e a quel punto si prendono gli AirPods, no?), ma oggi – grazie allo sconto del 59% – puoi acquistarli a soli 69 euro. Un ottimo affare. La versione in offerta è quella nella tinta Mystic White.

Auricolari wireless Galaxy Buds Live: ottimo lavoro, Samsung

A 69 euro è praticamente impossibile trovare di meglio. E parliamo di un accessorio che ha alle spalle uno dei brand più affidabili dell’interno globo. Samsung, appunto.

La scheda tecnica dei Galaxy Buds Live (che a vederli, sembrano dei fagioli) lascia zero spazio ai dubbi: