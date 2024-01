Samsung Galaxy Book3: PIU' DI 100€ DI SCONTO sul laptop dei tuoi sogni

Hai bisogno di un pc portatile da utilizzare sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Il Samsung Galaxy Book3 Laptop oggi è disponibile su Amazon a soli 669 euro grazie ad un mega sconto del 14%.

spedizione gratuita.

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Book3 Laptop

Il Samsung Galaxy Book3 Laptop è dotato di specifiche tecniche avanzate che lo rendono ideale per qualsiasi tipologia di utente.

Il nuovo processore Intel Core di 13a generazione offre prestazioni veloci e affidabili per una produttività elevata e il multitasking. Grazie all’ampia gamma di porte integrate, la versatilità è massima: è dotato di porta HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C per sincronizzare con facilità i dispositivi e trasferire file velocemente.

Grazie alla batteria da 54 Wh, che garantisce fino a 14 ore di durata, puoi lavorare tutto il giorno ai tuoi progetti. Poi, con il caricabatterie leggero e compatto che funziona anche con gli altri dispositivi Galaxy, la ricarica è ultra veloce e puoi tanto che potrai goderti fino a 5,2 ore di riproduzione video dopo soli 30 minuti.

Anche l’esperienza di intrattenimento è ottimizzata grazie ad un sistema audio a due altoparlanti che sono sintonizzati con Dolby Atmos e quindi migliorano il livello dei contenuti con straordinari dettagli sonori.

Per finire, la portabilità del dispositivo è perfetta: il laptop entra fcilmente in uno zaino e, con un corpo compatto in alluminio che pesa meno di 1,6 kg, puoi portarlo ovunque nel massimo comfort.

Oggi il Samsung Galaxy Book3 Laptop è disponibile su Amazon a soli 669 euro grazie ad un mega sconto del 14%. Approfitta subito della mega offerta per portare a casa un notebook potentissimo e super versatile!

