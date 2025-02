Samsung Galaxy Book3 360: il pc che diventa un tablet a quasi metà prezzo (-660€)

Il tuo vecchio pc portatile è da rinnovare? Abbiamo la soluzione più adatta a te! Si tratta del Samsung Galaxy Book3 360, oggi disponibile su Amazon a soli 739 euro con un maxi sconto del 47%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 660 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è davvero un’occasione da non farsi scappare!

Samsung Galaxy Book3 360: massima efficienza e versatilità

Il Samsung Galaxy Book3 360 è un pc portatile di ultimissima generazione che ti permette di lavorare e divertirti con prestazioni sempre al top.

In primis si contraddistingue per il suo doppio design con una flessibilità a 360°: questo vuol dire che potrai utilizzarlo sia come pc portatile che come tablet con modalità touchscreen ed una S-Pen veloce e precisa per un’esperienza ancora versatile.

Questo modello, inoltre, è dotato di un processore Intel Core di 13a generazione che permette di affrontare carichi di lavoro pesanti e consentire una produttività elevata con prestazioni veloci e affidabili. In più dispone di un display Full HD Super Amoled che garantisce immagini realistiche con colori vivaci e contrasti eccezionali in qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo, anche l’esperienza audio sarà sempre impeccabile grazie a due altoparlanti Dolby Atmos che offrono un suono dinamico ricco di dettagli, mentre le videochiamate saranno ottimali sfruttando la modalità Studio con AI Noise Cancelling avanzato.

