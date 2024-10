Samsung Galaxy A55: è lui il mid-range migliore da prendere oggi

Samsung riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e in ogni fascia di prezzo e oggi, su eBay, è presente uno sconto del 13% sul suo Galaxy A55 che viene venduto a 329,90€.

Ecco il Samsung Galaxy A55 in tutto il suo splendore

Il Samsung Galaxy A55 è uno smartphone Android avanzato e completo, che si distingue per alcune caratteristiche di eccellenza. Dotato di un ampio display da 6,6 pollici con risoluzione di 2340×1080 pixel, offre un’esperienza visiva di alta qualità, perfetta per contenuti multimediali e navigazione.

Tra le sue funzionalità più innovative spicca il modulo 5G, che garantisce un’eccellente velocità di trasferimento dati e una navigazione su internet fluida e rapida, rendendolo ideale per l’uso quotidiano e professionale.

In termini di multimedialità, il Samsung Galaxy A55 si posiziona ai vertici della categoria, grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Questa fotocamera consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione impressionante di 8165×6124 pixel. Anche la registrazione video è di altissimo livello, permettendo la cattura di video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel.

Con uno spessore di soli 8,2 mm, il design del Galaxy A55 è elegante e maneggevole, garantendo una presa confortevole nonostante il grande display.Il Samsung Galaxy A55 si conferma un dispositivo all’avanguardia, che riesce a unire prestazioni elevate, un comparto fotografico di prim’ordine e una connessione 5G, risultando una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone completo e versatile.

Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy A55 viene messo in offerta con uno sconto del 13% per un prezzo finale d’acquisto di 329,90€.

