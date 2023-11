Samsung Galaxy A54: lo smartphone PIU' DESIDERATO del momento a 120€ IN MENO

È ora di aggiornare il vostro smartphone ma non volete spendere un capitale? Allora questo è il vostro giorno fortunato! Il Samsung Galaxy A54 è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 379€ , con un imperdibile 24% di sconto .

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A54

Il Galaxy A54 non è solo un telefono, è un portale verso un mondo di possibilità.

Dotato di un processore ultra-rapido , garantisce prestazioni fluide sia che siate appassionati di gaming o che necessitino di multitasking senza interruzioni. La fotocamera ad alta risoluzione cattura i tuoi momenti con una chiarezza cristallina, trasformando ogni scatto in un ricordo indimenticabile.

E non è tutto: con una batteria di lunga durata , il tuo Galaxy A54 ti accompagnerà per tutta la giornata senza il bisogno di ricariche intermedie. Immagina di poter viaggiare, lavorare, giocare e rimanere sempre connesso senza l’ansia della ricerca disperata di una presa di corrente.

Il design elegante del Galaxy A54, caratterizzato da un display ampio e immersivo , offre un’esperienza visiva senza eguali, ideale per streaming video, lettura o semplicemente per navigare sul web con un comfort visivo superiore. Inoltre, con spazio di archiviazione generoso , non dovrai più preoccuparti di spazio insufficiente per le tue app, foto e video.

Non aspettate oltre: il Samsung Galaxy A54 è lo smartphone che avete sempre desiderato a un prezzo che non potete ignorare. E con la garanzia e il servizio clienti di Amazon, potete acquistare con fiducia, sapendo che il vostro investimento è protetto.

Oggi il Samsung Galaxy A54 è disponibile su Amazon a soli 379 eurocon uno sconto bomba del 24%. Il vostro nuovo smartphone vi aspetta a solo un clic di distanza, pronto per essere spedito direttamente a casa vostra!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.