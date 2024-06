Samsung Galaxy A15: SCONTO DRASTICO, risparmia 200€ con l'offerta eBay (-65%)

Il Samsung Galaxy A15 si distingue per il suo schermo Super AMOLED da 6,5” che offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata grazie al Vision Booster, garantendo luminosità fino a 800 nit e riducendo l’emissione di luce blu per un comfort ottimale durante l’uso prolungato.

Equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore, include una fotocamera macro da 2 MP per catturare dettagli in paesaggi e primi piani, una fotocamera principale da 50 MP per scatti ad alta risoluzione, e una fotocamera anteriore da 13 MP per selfie impeccabili.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Galaxy A15 offre una straordinaria potenza di elaborazione, una memoria capiente e un ampio spazio di archiviazione, ideale per gestire carichi di lavoro intensi e sessioni di intrattenimento senza compromessi. La batteria da 5.000 mAh (capacità tipica) assicura una lunga autonomia, consentendo di restare attivi e connessi per tutto il giorno senza preoccupazioni.

Il design del Galaxy A15 si distingue per la sua semplicità ed eleganza, con un profilo sottile, un retro raffinato e linee pulite che mettono in risalto la fotocamera. Ideato per chi cerca uno smartphone pratico e sofisticato, il Galaxy A15 unisce estetica moderna e funzionalità avanzate, rappresentando una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo completo e performante.

Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy A15 viene scontato del 65% per poi essere venduto a soli 109,99€.