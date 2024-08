Samsung Galaxy A15: non crederai a questa promozione eBay (-58%)

Il Samsung Galaxy A15 offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo display Super AMOLED da 6,5 pollici, che garantisce immagini vivide, fluide e dettagliate. Con una luminosità fino a 800 nit e la tecnologia Vision Booster, ogni contenuto appare chiaro e brillante anche alla luce del sole. Inoltre, la bassa emissione di luce blu assicura un comfort visivo ottimale anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

La tripla fotocamera posteriore del Galaxy A15 è progettata per catturare ogni dettaglio. La fotocamera principale da 50 MP offre scatti ad alta risoluzione per immortalare i tuoi momenti più importanti, mentre la fotocamera macro da 2 MP è ideale per i primi piani e le foto di paesaggi. La fotocamera anteriore da 13 MP assicura selfie nitidi e di alta qualità, perfetti per i social media.

Il Galaxy A15 non è solo bello da vedere, ma anche potente da usare. Con la sua straordinaria potenza di elaborazione e un ampio spazio di archiviazione, è in grado di gestire facilmente multitasking, giochi e streaming senza rallentamenti.

Inoltre, la batteria da 5.000 mAh ti permette di rimanere connesso tutto il giorno, garantendoti l’energia necessaria per affrontare qualsiasi impegno. Il design minimalista e raffinato del Galaxy A15 aggiunge un tocco di eleganza, con un profilo sottile e un retro elegante, perfetto per chi desidera uno smartphone che unisce estetica e funzionalità.

Su eBay, oggi, è disponibile una super offerta con sconto del 58% per un costo totale e finale di 128,99€.