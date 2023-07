Samsung Galaxy A14: oggi lo paghi al suo PREZZO MINIMO STORICO

È ora di rinnovare il tuo vecchio smartphone? Allora devi necessariamente approfittare della mega offerta sul Samsung Galaxy A14! Al momento è disponibile su Amazon a soli 152,10€, grazie a uno sconto incredibile del 34%!

Questo è il prezzo minimo storico per un dispositivo di alta qualità e super efficiente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di portare a casa uno dei migliori smartphone della gamma Samsung ad un prezzo straordinario!

Samsung Galaxy A14: tutte le specifiche tecniche

L’offertona sul Samsung Galaxy A14 ti permette di risparmiare notevolmente su un dispositivo di fascia alta, offrendoti un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Ecco tutte le specifiche tecniche del dispositivo:

Display Vivido e Ampio: Il Samsung Galaxy A14 è dotato di un ampio display 6,5 pollici che ti offre una visione chiara e dettagliata di immagini, video e contenuti multimediali.

Il Samsung Galaxy A14 è dotato di un ampio display che ti offre una visione chiara e dettagliata di immagini, video e contenuti multimediali. Fotocamera Avanzata: Cattura momenti speciali con la fotocamera principale da 48 MP del Galaxy A14. Con la fotocamera frontale da 8 MP , puoi scattare selfie di alta qualità.

Cattura momenti speciali con la fotocamera principale da del Galaxy A14. Con la fotocamera frontale da , puoi scattare selfie di alta qualità. Prestazioni Potenti: Con il processore octa-core, il Galaxy A14 offre prestazioni fluide e reattive per multitasking e giochi.

Con il processore octa-core, il Galaxy A14 offre prestazioni fluide e reattive per multitasking e giochi. Batteria a Lunga Durata: La batteria da 5.000 mAh ti permette di utilizzare il telefono per lunghe ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

La batteria da ti permette di utilizzare il telefono per lunghe ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Memoria Espandibile: Il Galaxy A14 è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna , con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione con una scheda microSD fino a 1 TB .

Il Galaxy A14 è dotato di e , con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione con una scheda microSD fino a . Sistema Operativo Aggiornato: Il Galaxy A14 è alimentato da Android 11 con interfaccia utente One UI 3.1, offrendoti un’esperienza utente moderna e intuitiva.

Il Galaxy A14 è alimentato da Android 11 con interfaccia utente One UI 3.1, offrendoti un’esperienza utente moderna e intuitiva. Connessione Veloce: Con il supporto per 4G LTE, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0, puoi goderti connessioni veloci e stabili ovunque tu sia.

Il Samsung Galaxy A14 è un’opzione eccellente per chi cerca un telefono versatile, potente e conveniente. Grazie allo sconto del 34%, questo dispositivo è disponibile al prezzo minimo storico di 152,10€ su Amazon. Non perdere questa occasione per possedere uno smartphone di alta qualità a un prezzo così conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.