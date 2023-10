Samsung Galaxy A14: lo smartphone PIU' DESIDERATO del momento in MAXI SCONTO

È il momento di fare il grande salto tecnologico che stavate aspettando! Il Samsung Galaxy A14, uno degli smartphone più apprezzati e ricercati del momento, è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 189€, beneficiando di un fantastico sconto del 30%.

Finalmente potrete aggiornare il vostro dispositivo con un modello all’avanguardia, senza compromettere il portafoglio. Samsung è una garanzia di qualità e innovazione, e il Galaxy A14 ne è la prova vivente.

Samsung Galaxy A14: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy A14 è un concentrato di potenza e funzionalità. Dotato di un processore Octa-Core, assicura prestazioni fluide e reattive in ogni situazione, sia che si tratti di navigare sul web, giocare o gestire più app contemporaneamente.

Il display TFT LCD da 6,6 pollici offre una visione ampia e immagini nitide, mentre la risoluzione FHD+ garantisce dettagli vividi e colori realistici.

Con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD, avrete a disposizione tutto lo spazio di cui avete bisogno per le vostre applicazioni, foto e video. La fotocamera posteriore da 50MP cattura immagini straordinarie in ogni condizione di luce, mentre la fotocamera frontale da 5MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

La batteria da 5000mAh del Galaxy A14 vi accompagnerà per tutta la giornata, e con il supporto alla ricarica rapida da 15W, non resterete mai senza energia.

Non perdete l’occasione di entrare nel mondo della tecnologia avanzata a un prezzo mai visto! Il Samsung Galaxy A14 è ora disponibile su Amazon a soli 189€, con un incredibile sconto del 30%. Questo è il momento giusto per fare l’upgrade che meritate. Fate il passo verso un’esperienza mobile superiore: Samsung e Amazon vi stanno aspettando per offrirvi il meglio della tecnologia a un prezzo imbattibile!

