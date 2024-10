Samsung Galaxy A05s: sconto del 34% e prezzo BASSISSIMO oggi su Amazon

Samsung offre sempre il massimo della qualità in ogni settore e per ogni fascia di mercato e oggi, il suo Galaxy A05s viene messo in maxi sconto del 34% per un prezzo finale d’acquisto di 118,50€.

Scopri il Samsung Galaxy A05s, un dispositivo progettato per offrire un’esperienza multimediale senza precedenti. Con il suo display FHD+ da 6,7 pollici, i tuoi contenuti prenderanno vita in modo straordinario, garantendo immagini vivide e fluide che ti immergeranno completamente nei tuoi giochi e video.

La tripla fotocamera ti consente di catturare ogni momento con straordinaria chiarezza. Grazie alla fotocamera grandangolare da 50 MP, potrai immortalare paesaggi mozzafiato e scene di gruppo, mentre la fotocamera macro da 2 MP è perfetta per scatti ravvicinati e dettagliati. Inoltre, la fotocamera di profondità da 2 MP ti aiuta a creare bellissimi effetti bokeh. Non dimenticare la fotocamera anteriore da 13 MP per selfie imperdibili che faranno risaltare il tuo sorriso.

Le prestazioni del Galaxy A05s sono supportate da un potente processore Snapdragon 680, che garantisce fluidità nelle operazioni quotidiane, nel gaming e nella condivisione di contenuti sui social. Il lettore di impronte digitali laterale offre una sicurezza a 360°, riconoscendo rapidamente la tua impronta.

Inoltre, il jack da 3,5 mm ti permette di collegare facilmente i tuoi auricolari preferiti per ascoltare la tua musica ovunque. Infine, la batteria da 5.000 mAh assicura una lunga durata, permettendoti di dedicarti allo streaming, al gaming e a tutte le tue attività preferite senza preoccupazioni. Con il Samsung Galaxy A05s, ogni momento è pronto per essere vissuto appieno.

