Samsung Galaxy A05s: OFFERTISSIMA AMAZON, maxi sconto del 39% attivo

Immergiti nell’ampio display del Samsung Galaxy A05s e scopri una definizione straordinaria. Con il display FHD+ da 6,7 pollici, i tuoi contenuti e giochi diventeranno ancora più immersivi, con immagini vivide e fluide. La grandezza dello schermo e la qualità delle immagini ti faranno sentire al centro dell’azione, sia che tu stia guardando un film, giocando o semplicemente navigando sui social media.

Cattura ogni momento con la tripla fotocamera di Galaxy A05s. La fotocamera grandangolare da 50 MP ti permette di scattare foto dettagliate e nitide, mentre la fotocamera macro da 2 MP è perfetta per i primi piani. Inoltre, la fotocamera di profondità da 2 MP ti aiuta a creare ritratti con un effetto bokeh professionale. Non dimentichiamo la fotocamera anteriore da 13 MP, ideale per selfie imperdibili e videochiamate di alta qualità.

Le prestazioni straordinarie del Galaxy A05s sono garantite dal potente processore Snapdragon 680. Questo dispositivo ha tutto ciò che ti serve per giocare, visualizzare e condividere contenuti sui social media in maniera fluida e senza interruzioni.

La sicurezza è un aspetto fondamentale, e il Galaxy A05s lo garantisce con il lettore di impronte laterale, che riconosce la tua impronta digitale per un accesso rapido e sicuro. Inoltre, il jack da 3,5 mm è pronto ad accogliere i tuoi auricolari per ascoltare tutti i tuoi brani preferiti. Infine, la batteria da 5.000 mAh offre una lunga durata.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A05s viene messo in maxi sconto del 39% per un costo totale e finale di 109,30€.