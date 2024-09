Samsung Galaxy A05s: l'entry level DEFINITIVO al 31% di sconto

Samsung è un’azienda che offre il top della qualità in ogni settore in cui opera e in ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A05s viene messo in sconto del 31% per un prezzo totale e finale di 122,80€.

Il Samsung Galaxy A05s offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display FHD+ da 6,7 pollici, che rende immagini e giochi vividi e fluidi. Questo ampio schermo è progettato per garantire una definizione straordinaria, immergendoti completamente nei tuoi contenuti.

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy A05s è equipaggiato con una tripla fotocamera: una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, che ti permettono di catturare ogni dettaglio con precisione. La fotocamera anteriore da 13 MP è perfetta per selfie di alta qualità, assicurandoti che ogni scatto sia impeccabile.

Il cuore del Galaxy A05s è il potente processore Snapdragon 680, che garantisce prestazioni straordinarie. Questo processore ti consente di giocare, visualizzare e condividere contenuti sui social senza interruzioni e con la massima fluidità.

La sicurezza è un altro punto di forza di questo dispositivo, grazie al lettore di impronte digitali laterale che protegge i tuoi dati personali. Inoltre, il jack da 3,5 mm è sempre pronto ad accogliere i tuoi auricolari, permettendoti di ascoltare i tuoi brani preferiti con facilità. Infine, la batteria da 5.000 mAh del Galaxy A05s offre una durata eccezionale, permettendoti di dedicarti a streaming, condivisioni e gaming senza preoccuparti di ricaricare frequentemente.

