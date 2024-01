Samsung Galaxy 23 Ultra CALA di Prezzo dopo l'uscita di S24 Ultra

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, un vero gioiello della tecnologia moderna, è ora disponibile su Amazon a soli 988€. Questa è una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire. L’arrivo del nuovissimo Galaxy S24 ha portato a una riduzione significativa del prezzo del suo predecessore.

Galaxy S23 è ancora il TOP

Il Galaxy S23 Ultra è un concentrato di potenza e innovazione. Dotato di un processore di ultima generazione, garantisce prestazioni eccezionali sia per l’uso quotidiano sia per le attività più impegnative. La sua memoria RAM da 12GB assicura una fluidità senza pari, permettendo di passare da un’app all’altra senza alcun rallentamento. Ma non è tutto: il dispositivo vanta una capacità di archiviazione interna di 256GB, spazio più che sufficiente per conservare tutti i vostri ricordi, app e file importanti senza preoccupazioni.

La fotocamera del Galaxy S23 Ultra è un vero capolavoro, garantisce scatti di qualità professionale in ogni condizione di luce e video 4K super stabilizzati.. Aggiungete a ciò una batteria da 5000mAh, che assicura un’autonomia invidiabile, e un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, che offre una qualità visiva eccezionale e avrete tra le mani un dispositivo definitivo.

Nonostante l’uscita del nuovo Galaxy S24 Ultra, il precedente modello è ancora il miglior smartphone in commercio, in relazione al prezzo d’acquisto. Il nuovo modello è fantastico, ma costa centinaia di euro in più e non porta sostanziali novità a livello tecnico. Per questo motivo, tra i due vince S23 Ultra, che con l’offerta di oggi scende sotto i 1.000€ su Amazon.

Fate vostro il Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB in offerta su Amazon a 988€. Ci sono pochi pezzi disponibili a questo prezzo promozionale.

