Samsung e Amazon lanciano la promo Prime Day sul TV QLED 4K da 55 pollici

Samsung offre sempre prodotti premium per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, in occasione del Prime Day 2024, viene applicato un mega sconto del 25% sulla sua smart TV QLED 4K da 55 pollici, prezzo finale di 899€.

Prime Day 2024: smart TV Samsung in maxi offerta

La Smart TV Samsung 4K 55 pollici è una meraviglia tecnologica che porta l’esperienza visiva e sonora a un livello superiore. Equipaggiata con il Processore NQ4 AI Gen2, questa TV offre una risoluzione 4K che esalta ogni dettaglio, con sfumature di colore vivide e realistiche. Il design NeoSlim trasforma il televisore in un’opera d’arte.

Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, puoi aspettarti contrasti ultra definiti e immagini più vive grazie ai rivoluzionari Mini LED. Questo si traduce in una qualità dell’immagine senza precedenti, con neri profondi e luci brillanti. Per gli appassionati di gaming, la funzione Motion Xcelerator offre un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide e reattive.

L’audio è un altro punto forte di questa TV. Con OTS LITE, ottieni un audio virtuale che si sincronizza perfettamente con l’azione sullo schermo, mentre Dolby Atmos ti offre un’esperienza sonora immersiva che avvolge lo spettatore da ogni angolo.

La Smart TV Samsung 4K 55 pollici è dotata di Gaming Hub, che consente di accedere ai giochi in modo facile e veloce, e Smart Hub, che organizza tutti i tuoi contenuti preferiti in un unico posto, siano essi film, giochi o programmi TV. Con le funzionalità SmartThings, puoi controllare tutti i tuoi dispositivi smart direttamente dalla TV, rendendo la tua casa ancora più connessa e intelligente.

Su Amazon, oggi, in occasione del Prime Day è presente uno sconto del 25% sulla smart TV Samsung da 55 pollici 4K per un costo totale di 899€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.