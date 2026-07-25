Samsung dovrà pagare una multa ai possessori dei suoi dispositivi per aver limitato segretamente le prestazioni

Il sistema, secondo le accuse, limitava senza adeguata chiarezza le prestazioni degli smartphone per tenere sotto controllo calore e consumi. Una vicenda nata nel 2022, raccontata dalla stampa sudcoreana, che riporta al centro un tema molto concreto: quanta trasparenza devono garantire i produttori quando modificano il comportamento di dispositivi già venduti.

Al centro della causa c’è il Game Optimization Service, conosciuto come GOS. Si tratta di una funzione introdotta da Samsung per regolare le prestazioni della serie Galaxy S22, dotata in alcuni mercati del chip Snapdragon 8 Gen 1. Il sistema interveniva su processore e grafica durante giochi e applicazioni pesanti, riducendo la potenza per contenere il surriscaldamento e rendere l’uso più stabile. Fin qui, almeno sulla carta, nulla di insolito.

Il problema era come tutto questo veniva comunicato. Secondo gli utenti che hanno fatto causa, il GOS sui Galaxy S22 era attivo senza una scelta davvero chiara da parte del proprietario e senza spiegazioni sufficienti al momento dell’acquisto. In sostanza, chi comprava lo smartphone si aspettava certe prestazioni, ma nell’uso quotidiano si trovava davanti a limiti automatici. Solo più avanti Samsung ha cambiato il servizio, dando agli utenti la possibilità di disattivarlo o scegliere modalità diverse.

La causa collettiva in Corea del Sud e il risarcimento ai 1.882 utenti

La causa collettiva contro Samsung è partita nel 2022 su iniziativa di 1.882 consumatori sudcoreani. L’accusa: scarsa trasparenza e danno ai diritti dei clienti. Secondo i ricorrenti, il taglio delle prestazioni aveva ridotto il valore reale dei loro Galaxy S22, soprattutto nell’uso di giochi, app pesanti e attività che richiedono molta potenza.

Un telefono mostra controlli di prestazioni e gestione termica vicino a documenti legali, tema al centro del caso Galaxy S22.

Il procedimento si è chiuso il 18 marzo 2026 con una conciliazione disposta dal tribunale, dopo che le parti non erano riuscite a trovare un accordo volontario. Come riferito da The Chosun Daily e ripreso da SamMobile, i consumatori avevano chiesto circa 300.000 won sudcoreani a testa, poco più di 170 euro. Il giudice ha stabilito un pagamento da parte di Samsung, ma la cifra finale non è stata resa pubblica. Per ora, il risarcimento riguarda solo gli utenti coinvolti nella class action in Corea del Sud e non si estende ad altri mercati.

Benchmark, prestazioni reali e trasparenza: perché la vicenda ha pesato sui consumatori

A pesare sull’immagine di Samsung non è stata soltanto la presenza del limite tecnico. A fare discutere è stato soprattutto il modo in cui quel limite appariva agli utenti. La polemica è esplosa quando è emerso che il Game Optimization Service riduceva le prestazioni di molte applicazioni comuni, ma non si comportava allo stesso modo durante alcuni test benchmark, usati spesso per misurare e confrontare la potenza degli smartphone.

Per i consumatori, questo ha cambiato il senso della vicenda. Se un telefono sembra più potente nei test rispetto a quanto poi offre nella vita di tutti i giorni, la questione non è più solo tecnica: diventa un problema di fiducia. La linea dei ricorrenti, in sostanza, era questa: non era stato spiegato davvero come funzionava il dispositivo. Samsung, dal canto suo, aveva collegato il sistema alla necessità di proteggere lo smartphone dal calore e garantire maggiore stabilità, un punto non secondario su telefoni sottili e molto potenti.

Resta però il nodo di fondo: un produttore può intervenire per evitare surriscaldamenti, blocchi o cali improvvisi della batteria, ma se lo fa senza spiegazioni immediate e senza lasciare una scelta chiara all’utente, il confine diventa sottile. È lì che il caso Galaxy S22 ha finito per contare più della singola funzione software.

Dal caso Samsung al Batterygate: il nodo dei limiti imposti dai produttori

La vicenda Samsung richiama da vicino il Batterygate di Apple, il caso in cui l’azienda di Cupertino ammise di aver rallentato alcuni iPhone con batterie usurate per evitare spegnimenti improvvisi. Negli Stati Uniti, quella controversia si chiuse nel 2020 con un accordo da 500 milioni di dollari, mentre altre indagini a livello statale sono andate avanti negli anni successivi. Il punto comune è la libertà dell’utente sul dispositivo che ha acquistato.

Da una parte ci sono i produttori, che sostengono di dover proteggere hardware, batteria e sicurezza termica. Dall’altra ci sono i clienti, che chiedono informazioni chiare e la possibilità di decidere: più prestazioni, anche con più calore, oppure un profilo più prudente e stabile. Il caso sudcoreano non chiude il dibattito. Semmai lo rende più concreto.

Gli smartphone sono ormai strumenti di lavoro, intrattenimento, pagamento e comunicazione quotidiana; ogni intervento nascosto sulle prestazioni può cambiare l’esperienza reale di milioni di persone. La lezione, dopo il risarcimento agli utenti Galaxy S22, è semplice ma pesante: migliorare la gestione delle prestazioni va bene, decidere al posto del consumatore senza dirlo molto meno.