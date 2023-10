Samsung alla Festa delle Offerte Prime: i migliori smartphone in offerta

Oggi Amazon presenta la Festa delle Offerte Prime, con sconti incredibili su una selezione di Smartphone Samsung di ultima generazione. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per ottenere un dispositivo all’avanguardia a un prezzo vantaggioso. Ecco i 5 modelli top di gamma al momento disponibili in super offerta!

Inizia la tua esperienza con la connettività 5G grazie al Samsung Galaxy A23. Con un display Infinity-V da 6.6”’¹, puoi goderti immagini nitide e dettagliate. Con i 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile² , avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi contenuti. La batteria da 5000 mAh³ ti garantirà una lunga durata, eliminando la necessità di ricariche frequenti. Oggi è disponibile a soli 199 euro grazie ad uno sconto bomba del 43%.

Il Samsung Galaxy A54 è un concentrato di potenza e stile. Con un display FHD+ Super AMOLED da 6.4”, le immagini prendono vita con colori vividi e dettagli nitidi. Grazie ai 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile , avrai abbastanza spazio per tutte le tue app, foto e video. La batteria da 5000 mAh ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica. Oggi è disponibile a soli 419 euro grazie ad uno sconto del 26%.

Se sei un appassionato di fotografia, il Samsung Galaxy S23 Ultra è il telefono che fa al caso tuo. Con una fotocamera da 200MP , potrai scattare immagini incredibilmente dettagliate e nitide. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6.8” ti offrirà una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci e contrasto elevato. Con 12 GB di RAM e un’enorme memoria interna da 1 TB , avrai spazio per archiviare tutti i tuoi scatti e molto altro ancora. Oggi è disponibile a soli 1.599 euro grazie ad uno sconto del 16%.

Il Samsung Galaxy M13 offre prestazioni potenti a un prezzo accessibile. Con un display FHD+ TFT LCD da 6.6”, potrai goderti i tuoi contenuti multimediali con colori vivaci. La batteria da 5000 mAh ti garantirà una lunga durata, perfetta per un uso intensivo. Con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile , avrai spazio sufficiente per tutte le tue app e file. Oggi è disponibile a 189 euro grazie ad uno sconto del 14%.

Il Samsung Galaxy Z Flip5 combina stile e funzionalità a un prezzo accessibile. Con un display da 6.7” e un design elegante, questo telefono ti permette di goderti i tuoi contenuti con stile. La batteria da 5000 mAh ti garantirà un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, avrai spazio enorme per le tue app, foto e video. Ma la vera particolarità di questo gioiellino è la sua struttura pieghevoli: si chiude alla perfezione per stare comodamente in ogni tasca e tra le tue mani. Oggi è disponibile a soli 1.129 euro con uno sconto del 10%.

