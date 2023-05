Samsung: 7 giorni di SCONTI FOLLI su Galaxy S23, Buds, Watch e non solo

È il momento di fare shopping! Amazon ha lanciato una serie di sconti incredibili sui dispositivi Samsung di ultima generazione. Questa è un’opportunità unica per aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici con prodotti di alta qualità a prezzi imbattibili. Non perdere l’occasione, approfitta subito di questi sconti!

Di seguito trovi tutti i migliori prodotti in promozione, mentre a questo link accedi alla pagina generale, con tutti i prodotti in sconto.

Smartphone pieghevoli

Galaxy Z Flip4

Questo smartphone pieghevole offre un’esperienza utente unica. Con uno sconto del 43%, è disponibile a soli 654€, rispetto al prezzo consigliato di 1.149€.

Galaxy Z Fold4

Un altro smartphone pieghevole di alta qualità, il Galaxy Z Fold4 è disponibile con uno sconto del 30%, a soli 1.310€, rispetto al prezzo consigliato di 1.879€.

Smartphone

Galaxy S23 Ultra

Questo smartphone di punta offre un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8”, una fotocamera da 200MP e una batteria da 5.000 mAh. È disponibile con uno sconto del 30%, a soli 1.029,90€, rispetto al prezzo consigliato di 1.479€.

Galaxy S23

Il Galaxy S23 offre un display Dynamic AMOLED 2X da 6.1”, una fotocamera da 50MP e una batteria da 3.900 mAh. È disponibile con uno sconto del 22%, a soli 760€, rispetto al prezzo consigliato di 1.039€.

Galaxy M13

Questo smartphone offre un display FHD+ TFT LCD da 6.6”, una batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera. È disponibile con uno sconto del 18%, a soli 179,90€, rispetto al prezzo consigliato di 219,90€.

Galaxy M33

Il Galaxy M33 offre un display FHD+ TFT LCD da 6.6”, una batteria da 5.000 mAh e una fotocamera principale da 50MP. È disponibile con uno sconto del 24%, a soli 259,90€, rispetto al prezzo consigliato di 339,90€.

Cuffie

Galaxy Buds Live

Queste cuffie true wireless offrono una cancellazione attiva del rumore e una ricarica wireless. Sono disponibili con uno sconto del 70%, a soli 49,90€, rispetto al prezzo consigliato di 169€.

Galaxy Buds2 Pro

Le Galaxy Buds2 Pro offrono una cancellazione attiva del rumore, una carica wireless e una resistenza IPX7. Sono disponibili con uno sconto del 27%, a soli 157€, rispetto al prezzo consigliato di 215€.

Smartwatch

Galaxy Watch5

Questo smartwatch offre un monitoraggio del benessere, un fitness tracker e una batteria a lunga durata. È disponibile in due versioni: 40mm e 44mm. La versione da 40mm è disponibile con uno sconto del 33%, a soli 199,90€, rispetto al prezzo consigliato di 299,00€. La versione da 44mm è disponibile con uno sconto del 30%, a soli 229€, rispetto al prezzo consigliato di 329,00€.

Galaxy Watch5 Pro

Il Galaxy Watch5 Pro offre le stesse funzionalità avanzate del Galaxy Watch5, ma con un design premium in titanio nero. È disponibile con uno sconto del 43%, a soli 285€, rispetto al prezzo consigliato di 499€.

Questa è un’opportunità imperdibile per chiunque voglia aggiornare i propri dispositivi tecnologici. I dispositivi Samsung di ultima generazione sono noti per la loro qualità, l’innovazione e le funzionalità avanzate. Approfitta di questi sconti su Amazon e fai il tuo acquisto oggi stesso! Ricorda, queste offerte non dureranno per sempre. Agisci ora e non perdere questa fantastica opportunità!

