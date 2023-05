Salute e allenamenti sotto controllo con lo Smartwatch MULTIFUNZIONALE in OFFERTA

Da oggi in poi porai prendere il controllo del tuo fitness e stile di vita direttamente dal tuo polso grazie all’innovativo smartwatch Amazfit GTS 4, ora disponibile su Amazon a soli 189€! Con uno sconto del 18%, è un affare da non perdere.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato e gli orologi smart stanno andando a ruba quindi approfittatene il prima possibile!

Amazfit GTS 4: lo smartwatch dalle mille funzionalità

L’Amazfit GTS 4 è un gioiello della tecnologia. Non solo dispone di un design elegante e moderno, ma è anche ricco di funzionalità straordinarie.

Dotato di un display AMOLED da 1.65 pollici, offre immagini nitide e luminose. La durata della batteria è un altro punto di forza: con una singola carica, può durare fino a una settimana, permettendoti di rimanere sempre connesso.

La salute e il fitness sono al centro delle funzionalità di questo smartwatch. Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, tracciamento del sonno, rilevamento dell’ossigeno nel sangue, oltre a 12 modalità sportive, questo smartwatch ti aiuta a rimanere in forma e a monitorare i tuoi progressi.

E non finisce qui! L’Amazfit GTS 4 supporta anche il controllo della musica, le notifiche di chiamate e messaggi, il meteo, l’allarme e molto altro ancora, rendendo la tua vita quotidiana più semplice e organizzata.

Quando si tratta di specifiche tecniche, l’Amazfit GTS 4 non delude. La sua cassa leggera e resistente, abbinata a un cinturino confortevole, lo rende perfetto per l’uso quotidiano e per qualsiasi tipo di attività sportiva. Il suo schermo AMOLED offre una risoluzione eccellente e una chiarezza di immagine straordinaria, garantendo un’esperienza visiva unica.

Insomma, l’Amazfit GTS 4 non è solo un accessorio di moda, ma un vero e proprio assistente personale. Ad oggi è disponibile su Amazon a soli 189€ con uno sconto del 18%. Non perdetevi un affare così conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.