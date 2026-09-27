Sai cos'è la modalità "Joe" che puoi attivare nella tua auto?

Una funzione semplice, pensata soprattutto per chi viaggia con bambini o passeggeri che dormono, e che si può attivare dal menu del veicolo, nelle impostazioni di sicurezza, sui modelli compatibili del marchio.

La modalità Joe Mode nasce da una richiesta molto pratica arrivata dalla community dei proprietari Tesla: rendere meno invadenti i segnali acustici dell’auto, senza però togliere gli avvisi utili a chi guida. Il nome, secondo quanto raccontato negli anni dagli utenti del marchio e ripreso anche dai forum specializzati, sarebbe legato a un proprietario di nome Joe. Fu lui a segnalare a Elon Musk il problema dei suoni troppo forti quando in macchina c’erano bambini addormentati.

Il punto è facile da capire. Le Tesla Model 3, Model Y, Model S e Model X usano diversi avvisi sonori per manovre, assistenza alla guida, cinture, parcheggio e altre funzioni di bordo. In alcune situazioni, però, quei “bip” possono dare fastidio. Succede soprattutto di notte, o durante un viaggio lungo, quando l’abitacolo è più silenzioso. Da qui l’idea: abbassare il volume di alcuni suoni interni, lasciando comunque ben chiari gli avvisi necessari. Una piccola soluzione, quasi da vita quotidiana, che molti automobilisti hanno apprezzato.

Quali suoni abbassa Joe Mode e quali avvisi restano invariati per la sicurezza

Con Joe Mode attivo, Tesla riduce il volume di diversi segnali acustici emessi dentro l’abitacolo. Si tratta in particolare di notifiche non critiche, conferme del sistema e alcuni avvisi legati all’assistenza alla guida. Non vengono eliminati, questo va detto: si sentono ancora, semplicemente fanno meno rumore. Chi è al volante continua quindi a percepirli, mentre i passeggeri, soprattutto sui sedili posteriori, vengono disturbati meno.

Interno auto in notturna con bambino che dorme, scenario ideale per una modalità che riduce il volume degli avvisi a bordo.

Restano invece invariati gli avvisi considerati essenziali per la sicurezza. Tesla non ha mai presentato Joe Mode come una modalità completamente silenziosa, e non potrebbe essere diversamente. I segnali legati a possibili rischi, all’uso delle cinture, a eventuali collisioni o a situazioni che richiedono attenzione immediata mantengono un volume adeguato. L’equilibrio è tutto qui: meno rumore in cabina, senza togliere al conducente informazioni importanti. In sostanza, l’auto abbassa la voce, ma non smette di parlare.

La funzione riguarda soprattutto il comfort a bordo. Non cambia frenata, sterzo, sistemi di assistenza, Autopilot o logiche di guida. Modifica solo il modo in cui alcuni avvisi vengono percepiti dentro l’auto. Un dettaglio, certo. Ma nella guida di tutti i giorni può fare la differenza.

Come attivare Joe Mode dal menu della Tesla

Attivare Joe Mode è abbastanza semplice, anche se il percorso può cambiare leggermente in base al modello Tesla e alla versione software installata. Di solito bisogna toccare l’icona dell’auto sul display centrale, entrare in Comandi e poi aprire la sezione Sicurezza o Protezione, dove compare l’opzione dedicata. A quel punto basta spostare l’interruttore sullo schermo.

Su alcune versioni del software, la voce può trovarsi in un sottomenu diverso. Tesla aggiorna spesso l’interfaccia con gli update over-the-air, quindi non sempre il percorso resta identico. Se il comando non si trova subito, conviene controllare la versione installata o consultare il manuale digitale dell’auto, accessibile dal touchscreen. Una volta attivata, la modalità resta memorizzata finché l’utente non decide di disattivarla. Non serve quindi reimpostarla a ogni partenza.

Diversi proprietari raccontano di aver scoperto la funzione quasi per caso, scorrendo tra le impostazioni dell’auto. “L’ho attivata prima di un viaggio notturno e non l’ho più tolta”, ha scritto un utente in una discussione dedicata alla Model Y. Una frase semplice, ma che rende bene l’uso per cui Joe Mode è stata pensata.

Quando conviene usarlo: viaggi notturni, bambini a bordo e guida quotidiana

La modalità Joe Mode torna utile soprattutto nei viaggi notturni, quando l’abitacolo è più silenzioso e ogni segnale acustico sembra più forte. In autostrada, magari dopo le 22, con i passeggeri che riposano e il guidatore concentrato sulla strada, avvisi meno rumorosi possono rendere il viaggio meno stancante. Non cambia la guida. Cambia l’atmosfera.

Il caso più citato resta quello dei bambini a bordo. Chi viaggia con neonati o figli piccoli sa bene quanto possa bastare un suono improvviso per svegliarli, magari dopo lunghi minuti passati a farli addormentare nel seggiolino. Joe Mode interviene proprio lì, in quel punto sottile tra tecnologia e vita familiare. È una funzione nata da un’esigenza concreta, non per aggiungere una voce in più al menu.

Può avere senso anche nella guida quotidiana, tra casa, scuola, ufficio e commissioni, quando gli avvisi ripetuti finiscono per diventare parte del rumore di fondo. Chi preferisce un abitacolo più discreto può lasciarla sempre attiva, sapendo che gli alert di sicurezza continuano a funzionare. Ed è forse anche per questo che, pur essendo una funzione minore rispetto a batterie, autonomia o ricarica, Joe Mode è diventata una delle piccole opzioni più citate dai proprietari Tesla.