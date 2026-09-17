Sai cos'è il tethering Bluetooth e perché dovresti usarlo subito?

È una funzione che esiste da anni su iPhone e Android, spesso nascosta tra le impostazioni e dimenticata. Eppure, quando serve restare online per attività leggere, può ancora fare il suo lavoro. Non sostituisce il Wi-Fi in tutto, anzi. Il punto è capire quando conviene usare il Bluetooth tethering al posto dell’hotspot Wi-Fi.

Il Bluetooth tethering è il sistema che consente allo smartphone di condividere la propria connessione Internet mobile con un altro dispositivo, di solito un portatile o un tablet, attraverso il Bluetooth. In pratica, il telefono diventa una piccola porta d’ingresso alla rete. Solo che, invece di creare una rete Wi-Fi visibile nei dintorni, stabilisce un collegamento diretto tra due dispositivi già associati. Quasi un cavo, ma senza fili.

La differenza con il normale hotspot Wi-Fi sta tutta nel modo in cui funziona. L’hotspot crea una rete temporanea, alla quale possono collegarsi più dispositivi e che di solito offre velocità più alte. Il tethering via Bluetooth, invece, lavora su una connessione più semplice, ravvicinata, pensata per un uso meno pesante. È meno potente, certo. Ma in alcune situazioni è più pratico: una mail da spedire, un documento da aggiornare, una pagina web da aprire quando non c’è una rete affidabile a portata di mano.

Come attivarlo su iPhone e Android e collegare un secondo dispositivo

Su iPhone si passa dalle impostazioni: bisogna aprire Impostazioni, entrare in Hotspot personale e permettere agli altri dispositivi di usare la connessione, controllando che il Bluetooth sia acceso. A quel punto il secondo dispositivo, per esempio un Mac o un pc Windows, può essere associato al telefono come si fa con cuffie, tastiere o altri accessori.

Smartphone e laptop su un tavolino: una scena tipica in cui il tethering Bluetooth può sostituire l’hotspot Wi‑Fi per restare connessi.

Su Android il percorso cambia un po’ a seconda del produttore, ma la logica è la stessa. Di solito si entra in Impostazioni, poi in Rete e Internet o in una voce simile, quindi in Hotspot e tethering, dove si trova l’opzione Tethering Bluetooth. Una volta attivata, il computer va abbinato allo smartphone dal menu Bluetooth. Finito l’accoppiamento, la connessione dati viene condivisa senza dover inserire la password di una rete Wi-Fi.

Nella pratica bastano pochi tocchi. C’è però un dettaglio da tenere a mente: i due dispositivi devono restare vicini. Il Bluetooth ha un raggio d’azione più corto rispetto al Wi-Fi. Il telefono può stare nello zaino o sul tavolino accanto al portatile, non molto più lontano. Se ci si allontana troppo, la connessione può saltare.

Batteria e sicurezza: perché la connessione uno-a-uno può convenire

Il primo vantaggio del Bluetooth tethering riguarda la batteria dello smartphone. Con un hotspot Wi-Fi, il telefono deve trasmettere di continuo una rete nell’area intorno a sé. Questo consuma di più e, in diversi casi, scalda anche il dispositivo. Il Bluetooth, soprattutto nelle versioni più recenti, nasce invece per usare meno energia. Per questo può tenere attiva una connessione di base più a lungo, senza prosciugare la batteria in poco tempo.

Poi c’è la sicurezza, un punto che pesa soprattutto per chi lavora spesso in luoghi pubblici. Quando si accende un hotspot Wi-Fi, il nome della rete compare sui dispositivi vicini. Anche con una password solida, la rete resta visibile a chi si trova nello stesso bar, nella stessa sala d’attesa o nello stesso vagone. Il tethering Bluetooth, invece, funziona con una connessione uno-a-uno: i dispositivi devono essere associati prima di scambiarsi dati. Questo riduce l’esposizione a tentativi di accesso non autorizzati.

Non vuol dire che sia una protezione assoluta. Nessuna connessione lo è. Però, per un uso quotidiano e prudente, il collegamento Bluetooth offre una superficie più ridotta rispetto a una rete Wi-Fi visibile ai dispositivi nei paraggi. In parole semplici: meno visibilità, meno bersagli facili.

Limiti di velocità: email e lavoro leggero sì, videochiamate e download no

Il limite principale del Bluetooth tethering è la velocità. Rispetto a un hotspot Wi-Fi, la banda disponibile è molto più bassa e non va bene per attività pesanti. Scaricare file grandi, seguire una riunione video, guardare contenuti in alta definizione o giocare online può diventare frustrante: ritardi, blocchi, attese lunghe. In questi casi è meglio usare il Wi-Fi, se c’è, oppure il normale hotspot.

Il tethering via Bluetooth funziona meglio con attività leggere: leggere notizie, inviare email senza allegati pesanti, lavorare su un documento, usare una chat aziendale, consultare una piattaforma web poco esigente. È la classica soluzione da emergenza ragionata. Il portatile resta collegato al telefono per un pomeriggio, magari mentre si aspetta un treno in ritardo, e la batteria non crolla dopo mezz’ora.

Ci sono anche alcuni inconvenienti pratici. L’abbinamento tra dispositivi può fare i capricci, soprattutto tra sistemi operativi diversi. La connessione può interrompersi se il telefono entra in modalità risparmio energetico o se i dispositivi si allontanano. Per questo il Bluetooth tethering non è la scelta più veloce né la più comoda in assoluto. Resta però utile quando servono connessione stabile, consumi ridotti e un po’ più di discrezione rispetto all’hotspot Wi-Fi.