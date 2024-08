Router Xiaomi ad un PREZZO IMPERDIBILE: Amazon lo REGALA a meno di 10€ (-67%)

Xiaomi è un’azienda nota per offrire dei prodotti di qualità a prezzi molto accessibili e oggi la promozione presente su Amazon ha del clamoroso: il router targato proprio Xiaomi viene scontato del 67% e venduto a soli 9,99€.

Offertissima: 67% di sconto sul router Xiaomi

Il Router Xiaomi 4A è la soluzione ideale per chi cerca una connessione veloce e stabile in ambito domestico. Con il suo standard di comunicazione wireless 802.11ac e la velocità massima di 1200 Mbps, questo router offre prestazioni eccellenti grazie alla tecnologia Dual Band. La banda a 5 GHz e la banda a 2.4 GHz assicurano una connessione fluida e senza interruzioni.

Il Router Xiaomi 4A è dotato di 4 antenne esterne, progettate per garantire una copertura ottimale in ogni angolo della tua casa. Grazie a queste antenne, il router è in grado di offrire una prestazione Wi-Fi stabile, supportando fino a 32 dispositivi simultaneamente senza compromettere la qualità della connessione. La RAM da 64 MB contribuisce a una gestione efficiente del traffico di rete, migliorando ulteriormente la performance del router.

Per chi utilizza dispositivi IoT Xiaomi, il router è ottimizzato per un’installazione rapida e semplice, integrandosi facilmente con altri prodotti della stessa marca. La modalità a punto di accesso e le opzioni di connettività Wi-Fi ed Ethernet offrono una grande flessibilità, soddisfacendo diverse esigenze di connessione.

Il Router Xiaomi 4A opera in un intervallo di temperatura di 0–40°C, garantendo affidabilità anche in ambienti domestici variabili. In sintesi, se cerchi un router che combini velocità, stabilità e facilità di utilizzo, il Xiaomi 4A è la scelta perfetta.

Su Amazon, oggi, il router Xiaomi viene mega scontato del 67% e viene venduto al costo totale e finale di 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.