Router WIFI vietati all'esterno, in questi casi sono previste addirittura sanzioni: il motivo

La Bundesnetzagentur regola l’uso delle frequenze e pone limiti precisi, soprattutto sulle bande più alte, per evitare disturbi a radar e servizi essenziali. Il motivo è semplice: il segnale radio non si ferma al bordo del prato.

In Germania l’uso del WLAN rientra nelle cosiddette autorizzazioni generali. In pratica, cittadini e aziende possono usare alcune frequenze senza chiedere una licenza personale, ma solo rispettando regole tecniche precise. A stabilirle è la Bundesnetzagentur, l’autorità federale per le reti, che aggiorna le disposizioni anche sulla base delle decisioni europee.

Dentro questo quadro rientrano tecnologie di uso quotidiano, dal Bluetooth ai collegamenti a corto raggio, fino alle reti domestiche. Ma le bande non sono tutte uguali. Il Wi-Fi usa soprattutto i 2,4 GHz e i 5 GHz; i dispositivi più nuovi, compatibili con Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, possono arrivare anche ai 6 GHz. Più la frequenza è bassa, più il segnale corre lontano. Più sale, più crescono velocità e capacità, ma cala la portata. Ed è qui che la questione diventa delicata.

Perché 5 e 6 GHz all’aperto possono disturbare radar e servizi critici

Il punto, quando si parla di Wi-Fi all’aperto, non è il giardino in sé. È quello che può esserci intorno: radar aeroportuali, sistemi meteo, apparati militari, collegamenti satellitari. Tutti servizi che usano porzioni vicine dello spettro radio e che hanno priorità.

Un router lasciato sul tavolo in giardino, con un radar sullo sfondo, richiama i limiti del Wi‑Fi all’aperto sulle bande più alte.

La banda 5 GHz, soprattutto tra 5,150 e 5,350 GHz e tra 5,470 e 5,725 GHz, può incrociare questi segnali. Per i 6 GHz, nella fascia tra 5,945 e 6,425 GHz, le restrizioni sono ancora più rigide: l’uso all’esterno, secondo le regole richiamate, non è consentito. In casa cambia tutto, perché pareti, finestre e cemento frenano il segnale. Basta uscire dal portone per accorgersene: lo smartphone perde tacche, poi si stacca dalla rete.

Fuori, invece, un router lasciato su un tavolo, magari non lontano da un aeroporto o da una stazione radar, può arrivare più lontano di quanto si pensi. Per questo, sui 5 GHz, gli apparecchi devono usare la funzione DFS, cioè Dynamic Frequency Selection: ascoltano l’aria, cercano eventuali segnali radar e, se li trovano, cambiano canale o si fermano. In teoria fila tutto. Nella pratica, all’aperto, può voler dire connessione che salta, pause improvvise e velocità ballerina.

Controlli e sanzioni: quando si muove la Bundesnetzagentur

Chi porta un repeater da interno in giardino e lo lascia acceso a piena potenza sui 5 GHz non deve aspettarsi, al primo problema, una pattuglia davanti al cancello. Secondo quanto riferito a Computer Bild, la Bundesnetzagentur interviene soprattutto quando ci sono interferenze radio da verificare e lo fa con controlli tecnici mirati, basati su procedure di misura previste dalle norme europee.

L’autorità può chiedere informazioni sugli impianti radio e sul loro funzionamento. Se poi un dispositivo privato viene individuato come origine del disturbo, possono arrivare provvedimenti. Nei casi meno gravi — per esempio un uso esterno sbagliato, fatto per errore e per poche ore — può bastare spegnere subito l’apparato o cambiare le impostazioni.

Diverso è il discorso per chi modifica apposta il router, aumenta la potenza di trasmissione o forza canali non permessi: lì può scattare una sanzione amministrativa, valutata caso per caso. Il richiamo dell’autorità tedesca è chiaro: l’utente resta responsabile dell’uso corretto delle frequenze.

Giardino connesso senza guai: hotspot, 2,4 GHz e dispositivi outdoor

Per navigare in giardino senza creare problemi, la soluzione più rapida resta l’hotspot dello smartphone: è lecito, comodo e di solito ha una portata più ridotta rispetto a un router domestico. Il limite si vede presto, però, se più persone guardano video, lavorano in cloud o giocano online: il traffico dati finisce in fretta e la batteria cala.

Un’altra strada è usare il router di casa lasciando attiva solo la banda 2,4 GHz, meno veloce ma più adatta alla copertura e con meno criticità sulle regole. Molti dispositivi, comprese diverse FritzBox e vari FritzRepeater, permettono di spegnere separatamente la rete a 5 GHz dal pannello di configurazione. Chi cerca una connessione più stabile può scegliere apparecchi pensati per l’esterno, come router mobili con SIM o repeater outdoor, resistenti a polvere, umidità e sole.

Sono dispositivi che gestiscono meglio i canali, regolano da soli la potenza e, quando serve, evitano frequenze occupate da segnali prioritari. Non fanno miracoli: qualche calo di velocità può capitare. Ma evitano l’improvvisazione. E con le frequenze radio, improvvisare non è mai una buona idea.