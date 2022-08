Router TP-Link Archer AX50: 48% di sconto su Amazon

Il router Gigabit wireless dual-band Archer AX50 AX3000 di TP-Link è progettato per offrire velocità di rete dual-band fino a 3 Gb/s. I tuoi dispositivi possono utilizzare velocità fino a 2402 Mb/s sulla banda a 5 GHz e fino a 574 Mb/s sulla banda a 2,4 GHz. Il supporto per le tecnologie OFDMA e MU-MIMO inoltre aiuta a ridurre al minimo la congestione della rete e massimizzare la velocità, con supporto per più flussi simultanei e oltre 40 dispositivi connessi. Acquistalo ora su Amazon a soli 93,08€ invece di 179,99€.

L’Archer AX50 è dotato di 4 antenne esterne ad alto guadagno con tecnologia beamforming, che concentra la potenza del segnale verso i dispositivi che accedono attivamente al router. Presente anche la funzione TWT (che sta per Target Wake Time), una tecnologia che ha lo scopo di preservare la durata della batteria del tuo dispositivo mobile. TWT pianifica quando i dispositivi compatibili si accendono per inviare e ricevere dati. Questo aiuta i tuoi dispositivi a dormire più a lungo e quindi a ridurre l’utilizzo della batteria.

A gestire il router c’è il software HomeCare di TP-Link, appositamente progettato per proteggere i tuoi dati sensibili e per darti un controllo dettagliato sull’accesso alla rete. Ecco alcune delle funzionalità di HomeCare:

Antivirus integrato per proteggere i tuoi dati sensibili;

Parental control che ti consente di limitare il tempo trascorso online e bloccare i contenuti inappropriati; In più, con l’app Tether di TP-Link per dispositivi Android e iOS, puoi configurare e gestire comodamente la tua rete tramite uno smartphone o un tablet. Presenti anche i comandi vocali con Alexa. L’Archer AX50 supporta anche la gestione del router tramite comandi vocali e l’assistente digitale Alexa di Amazon. Sul retro sono disponibili 4 porte LAN 10/100/1000 Gigabit, e 1 porta USB 3.0 per il collegamento di dispositivi di archiviazione di rete.

Acquistalo ora su Amazon grazie allo sconto del 48%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.