Router Mesh eero 6+: internet stabile e veloce, sconto 25%

eero 6+ è un set di router Wi-Fi Mesh di nuova generazione prodotto da Amazon. Offre una connessione Wi-Fi potente e affidabile per la tua casa, l’ufficio o il negozio. Con un design elegante e compatto, eero 6+ offre una copertura Wi-Fi fino a 420 metri quadri, 6 antenne interne e un processore quad-core. Inoltre, supporta la tecnologia Wi-Fi 6, che offre velocità più elevate, maggiore capacità e migliore affidabilità per gestire l’aumento del traffico dati da dispositivi come telefoni, tablet e smart TV. E udite udite, è scontato del 25% su Amazon.

Il sistema WiFi eero 6+ offre ai propri utenti un’esperienza di navigazione senza interruzioni e ad alta velocità. Ed è pure uno dei pochi prodotti sul mercato ad offrire pieno supporto a WiFi 6, l’eero 6+ per una connettività affidabile colgo testo.

WiFi 6 è l’ultima evoluzione delle tecnologie WiFi e offre maggiori velocità, più banda passante, minore latenza e una copertura più ampia rispetto ai sistemi WiFi precedenti. Con il supporto WiFi 6, eero 6+ è in grado di gestire facilmente una grande quantità di dispositivi connessi contemporaneamente, il che è oramai un must considerata la quantità di gingilli tecnologici che abbiamo in casa.

Oltre al supporto WiFi 6, eero 6+ offre anche un design elegante e compatto. Vanta dimensioni ridotte rispetto ai suoi predecessori, e si adatta facilmente in qualsiasi ambiente senza risultare invadente o staccare troppo. Inoltre, è dotato di LED integrati che indicano lo stato di funzionamento del sistema (e che puoi spegnere a piacere).

La configurazione di eero 6+ è davvero semplice e intuitiva e costituisce probabilmente il suo cavallo di battaglia. Puoi facilmente configurare il sistema tramite l’app eero, che ti guida passo dopo passo durante il processo di configurazione. Inoltre, eero 6+ è compatibile con tutti i tipi di router esistenti, anche il cassone del gestore telefonico.

In termini di sicurezza, eero 6+ offre una protezione completa per i tuoi dispositivi e computer. Il sistema include una protezione integrata contro i virus, il malware e gli attacchi di phishing, garantendo che la tua rete sia sempre protetta. Inoltre, l’eero 6+ supporta anche la crittografia WPA3 che fornisce una sicurezza ancora più elevata per la tua rete.

Insomma, se cerchi una connettività decente, veloce e affidabile con supporto al WiFi 6, un design elegante e compatto, e soprattutto una configurazione intuitiva e alla portata di tutti, eero 6+ è il prodotto che fa perte. E oggi è pure scontato del 25%, il che significa che ti porti via il Kit da 3 router Mesh a soli 247€ invece di 329€.

