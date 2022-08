Router Linksys MR6350 ad un prezzo incredibile su Amazon

Sfrutta questo router per lo streaming video 4K e i giochi utilizzando il router mesh wireless dual-band MR6350 MAX-STREAM AC1300 di Linksys. Questo router dual-band supporta Wi-Fi 802.11ac e offre fino a 400 Mb/s sulla frequenza di 2,4 GHz e 867 Mb/s sulla banda di 5 GHz, per un throughput totale di 1267 Mb/s. Le sue due antenne esterne sono in grado di fornire fino a 110 mq di copertura, utilizzando la tecnologia MU-MIMO per connettersi con oltre 12 dispositivi contemporaneamente. Acquistalo su Amazon a soli 36,99€ invece di 119,99€.

Puoi espandere la copertura della tua rete wireless aggiungendo qualsiasi prodotto Linksys compatibile con mesh, grazie alla tecnologia Intelligent Mesh, progettata per aiutare a mantenere la piena potenza del segnale in tutta la casa. La tua connessione wireless è protetta dalla crittografia WPA2 e c’è un firewall SPI integrato. Le impostazioni del router e le reti ospiti possono essere configurate utilizzando l’app mobile Linksys. Con il supporto di Amazon Alexa, puoi gestire l’accesso Wi-Fi grazie ai comandi vocali.

Sono disponibili quattro porte LAN Gigabit Ethernet per connessioni cablate per dispositivi come console per videogiochi, smart TV e computer. Sono inoltre disponibili porte USB 3.1 Gen 1 di tipo A per il collegamento di unità di archiviazione esterne, che consentono di condividere file tra tutti i dispositivi collegati sulla rete.

Il router è progettato per gestire oltre 12 dispositivi collegati contemporaneamente per streaming video, giochi, musica in streaming senza interruzioni e altro ancora. E’ progettato per fornire una copertura wireless fino a 110 mq di. Puoi espandere la tua copertura wireless aggiungendo alla tua rete qualsiasi dispositivo Linksys compatibile con la rete, grazie alla tecnologia Intelligent Mesh.

Presente anche un USB 3.1 Gen 1 che offre un throughput massimo di 5 Gb/s. Approfitta ora dello sconto del 69% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.