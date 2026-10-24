Router in casa, c'è un problema da non sottovalutare: i marchi coinvolti

Una vulnerabilità individuata in alcuni router domestici potrebbe esporre informazioni sensibili della rete Wi-Fi, anche senza che un estraneo conosca la password di accesso.

La falla, chiamata WPSplinter, è stata segnalata il 22 ottobre 2026 in Germania e coinvolge una componente software legata ai chip Broadcom. Tra i marchi citati figurano Telekom e Vodafone, ma il rischio dipende dal modello e dal firmware installato. Capire come verificare il proprio router è quindi il primo passo per ridurre l’esposizione.

WPSplinter, la falla nascosta nel WPS dei chip Broadcom

La vulnerabilità WPSplinter si trova in una vecchia versione del Wi-Fi Protected Setup, il sistema più conosciuto come WPS. È la funzione pensata per collegare più in fretta telefoni, computer e altri dispositivi al router, senza dover digitare ogni volta la lunga password del Wi-Fi. In certe condizioni, ha spiegato Quentin Kaiser, un aggressore può inviare pacchetti costruiti apposta e leggere pezzi di memoria del dispositivo. Non serve essere già collegati alla rete. Basta trovarsi nel raggio del segnale: sul pianerottolo, in strada, oppure in un appartamento vicino.

Il punto più delicato è un altro. La parte vulnerabile sarebbe presente in software distribuito da Broadcom almeno dal 2010. Il produttore, secondo quanto riportato, avrebbe corretto il problema nelle versioni successive. Ma diversi costruttori di router avrebbero continuato a usare nei propri firmware componenti ormai datate. Una zona grigia, di fatto. Broadcom rimanda la gestione degli aggiornamenti ai singoli produttori dei dispositivi, chiamati a rilasciare patch e firmware corretti agli utenti finali.

Router a rischio: dagli Speedport Telekom alla Vodafone EasyBox 804

Nell’elenco dei dispositivi indicati come potenzialmente esposti ci sono modelli molto diffusi in Germania, a cominciare da diversi Telekom Speedport. Tra quelli citati figurano Telekom Speedport W 723V Typ A, Speedport W 724V Typ A, Speedport Hybrid e Speedport W 724V Typ C, quest’ultimo indicato come probabilmente coinvolto. Nella lista compare anche la Vodafone EasyBox 804, un router che molti utenti hanno ricevuto direttamente dall’operatore per la connessione di casa.

Il caso, però, non sembra riguardare solo i provider tedeschi. Secondo le ricostruzioni disponibili, la falla può interessare anche dispositivi di altri produttori, tra cui TP-Link, Netgear e Cisco, se usano la stessa componente software vulnerabile. Non tutti i modelli di questi marchi sono automaticamente a rischio: contano il chip, il firmware installato e gli aggiornamenti arrivati nel tempo. Ed è proprio questo a rendere il controllo meno immediato. Molti utenti, ha confidato un tecnico di assistenza citato da portali tedeschi di settore, “non sanno nemmeno quale versione firmware giri nel router in salotto”.

Aggiornamento o cambio del router: cosa fare subito

Chi possiede uno dei router a rischio dovrebbe entrare nel pannello di gestione del dispositivo e controllare se è disponibile un aggiornamento firmware rilasciato dal produttore o dal proprio operatore internet. In alternativa, conviene consultare il sito del provider, cercando il nome esatto del modello riportato sull’etichetta del router, di solito sul fondo o sul retro. È una verifica semplice, ma va fatta con attenzione.

Disattivare il WPS dalle impostazioni potrebbe non bastare. Secondo Kaiser, la componente vulnerabile può restare attiva in background anche quando la funzione sembra spenta nell’interfaccia del router. Per questo, se un vecchio apparato non riceve più patch di sicurezza, la scelta più prudente resta la sostituzione del router con un modello ancora supportato e aggiornato. Nel frattempo, meglio usare una password Wi-Fi robusta, controllare i dispositivi collegati alla rete e verificare periodicamente la presenza di nuovi firmware. Bastano pochi minuti, ma possono fare la differenza.