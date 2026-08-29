Vuoi risparmiare sulla connessione? Questa impostazione del router può aiutarti

Una rete Wi-Fi lenta non significa necessariamente che serva una connessione più costosa o un’offerta con più giga. Nelle case italiane, tra streaming, smart working, console, videocamere, smartphone e dispositivi smart, una parte della banda può essere occupata continuamente da attività che quasi non si vedono. Prima di cambiare tariffa, quindi, conviene capire quali dispositivi consumano più dati e come viene distribuita la connessione. Il primo controllo si può fare direttamente dal router, dove molti modelli permettono di vedere gli apparecchi collegati, monitorare il traffico e utilizzare il QoS, la funzione che assegna priorità alle attività più importanti. Non fa consumare meno dati da sola, ma può evitare che un download o un aggiornamento rallentino una videochiamata o lo streaming che si sta usando in quel momento.

Perché il Wi-Fi può rallentare anche con una connessione veloce

Anche una connessione internet veloce può sembrare insufficiente quando molti dispositivi utilizzano contemporaneamente la stessa rete. In una casa si possono raggiungere facilmente dieci, quindici o più apparecchi collegati tra smart TV, smartphone, tablet, console, videocamere, assistenti vocali, prese intelligenti e robot aspirapolvere.

Il problema è che un dispositivo apparentemente inattivo non è necessariamente fermo. Una videocamera può continuare a caricare registrazioni sul cloud, uno smartphone può sincronizzare centinaia di foto, una console può scaricare una patch da diversi gigabyte e un computer può installare aggiornamenti in background.

Se queste attività avvengono contemporaneamente, la banda disponibile viene divisa tra tutti gli apparecchi. È così che una videochiamata può iniziare a bloccarsi oppure un film perdere qualità anche se, sulla carta, la velocità della linea dovrebbe essere più che sufficiente.

Prima di pensare che “Internet non va”, quindi, vale la pena aprire il pannello di gestione del router e controllare il traffico generato dai singoli dispositivi. Capire chi sta utilizzando la rete permette spesso di intervenire senza cambiare contratto o aumentare la velocità nominale della connessione.

Streaming, autoplay e download automatici: dove finiscono più dati

Tra le attività che incidono maggiormente sul consumo dati domestico c’è lo streaming video. Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e altre piattaforme possono regolare automaticamente la qualità in base alla velocità disponibile e, quando possibile, utilizzare risoluzioni elevate.

Il 4K ha senso soprattutto su televisori compatibili e schermi di grandi dimensioni, ma comporta un traffico nettamente superiore rispetto al Full HD. Quando la qualità massima non è indispensabile, scegliere 1080p oppure una risoluzione inferiore può ridurre sensibilmente la quantità di dati utilizzata.

C’è poi l’autoplay. Anteprime che partono automaticamente, episodi riprodotti uno dopo l’altro e video social lasciati scorrere possono generare traffico anche quando nessuno sta realmente prestando attenzione allo schermo.

Lo stesso vale per i download automatici. Una console può scaricare decine di gigabyte per aggiornare un gioco proprio mentre qualcuno lavora da casa. Smartphone e computer possono fare lo stesso con applicazioni e sistema operativo. Quando il router lo permette, oppure attraverso le impostazioni dei singoli dispositivi, conviene programmare queste operazioni nelle ore in cui la rete viene utilizzata meno.

Anche i servizi di backup cloud meritano attenzione. Google Drive, iCloud, OneDrive e piattaforme simili possono sincronizzare fotografie, filmati e documenti in background. Su una fibra senza limiti questo incide soprattutto sulla banda disponibile; con una connessione domestica basata su SIM, invece, può pesare direttamente sui giga inclusi nell’offerta.

QoS del router: a cosa serve davvero e quando conviene attivarlo

Una delle funzioni più utili presenti su molti router moderni è il QoS, acronimo di Quality of Service. Il suo compito non è aumentare la velocità della linea e nemmeno ridurre automaticamente il traffico, ma stabilire quali attività devono avere la precedenza quando più dispositivi chiedono banda nello stesso momento.

Si può, per esempio, dare priorità al computer utilizzato per lo smart working rispetto a una console che sta scaricando un aggiornamento. Oppure favorire una videochiamata mentre un altro dispositivo sincronizza file sul cloud.

In questo modo la connessione disponibile viene distribuita in maniera più intelligente. Le attività sensibili a ritardi e interruzioni ricevono la banda necessaria, mentre quelle meno urgenti possono procedere più lentamente senza creare problemi evidenti.

Il nome della funzione cambia a seconda del produttore. Oltre a QoS, nel pannello del router si possono trovare indicazioni come priorità dispositivo, gestione traffico, bandwidth control o ottimizzazione della rete. Non tutti i modelli permettono lo stesso livello di personalizzazione, quindi conviene controllare il manuale o le impostazioni del proprio apparecchio.

Controllare i dispositivi collegati può far scoprire consumi inattesi

Molti router mostrano anche l’elenco dei dispositivi collegati al Wi-Fi e, nei modelli più completi, la quantità di dati utilizzata da ciascuno. È uno dei controlli più utili per capire cosa succede realmente sulla rete domestica.

Si può scoprire che una videocamera carica continuamente filmati sul cloud, che una smart TV effettua aggiornamenti in background o che un vecchio tablet lasciato in un cassetto continua a collegarsi alla rete. In altri casi può emergere un dispositivo che non si riconosce affatto.

Per questo è utile assegnare un nome chiaro agli apparecchi nel pannello del router e controllare periodicamente la lista degli accessi. Se compare un dispositivo sconosciuto, conviene verificare subito e, in caso di dubbio, cambiare la password del Wi-Fi scegliendone una robusta e unica.

Alcuni router permettono inoltre di creare profili separati, impostare limiti di utilizzo, mettere temporaneamente in pausa determinati dispositivi o creare una rete ospiti. Sono strumenti che aiutano sia a gestire meglio la banda sia a mantenere più ordinata e sicura la rete di casa.

Smart working e dispositivi smart: come distribuire meglio la banda

Chi lavora da casa dovrebbe dare la precedenza alle applicazioni che hanno bisogno di una connessione stabile, come videochiamate, VPN e piattaforme aziendali. Quando è possibile, collegare il computer tramite cavo Ethernet resta una delle soluzioni più affidabili: evita interferenze wireless e garantisce una connessione più costante.

Se si utilizza soltanto il Wi-Fi, conta anche la posizione del router. Nasconderlo dentro un mobile, metterlo in un angolo della casa o circondarlo di ostacoli può peggiorare la copertura. Meglio una posizione relativamente centrale, aperta e lontana da elementi che possono interferire con il segnale.

Anche i dispositivi IoT vanno tenuti sotto controllo. Lampadine, prese smart e assistenti vocali utilizzano generalmente pochi dati, mentre videocamere e sistemi di sorveglianza collegati al cloud possono generare un traffico molto più consistente. Ridurne la qualità quando non serve la risoluzione massima o modificare le modalità di registrazione può alleggerire la rete.

Con una connessione 4G o 5G controllare i giga diventa ancora più importante

Il discorso cambia soprattutto per chi utilizza Internet a casa attraverso una SIM 4G o 5G con una quantità di dati mensili limitata. In questi casi non si tratta soltanto di evitare rallentamenti: ogni gigabyte consumato può incidere direttamente sulla disponibilità residua dell’offerta.

Conviene quindi ridurre la qualità dello streaming quando non è necessaria, disattivare l’autoplay, programmare gli aggiornamenti più pesanti e controllare le impostazioni di sincronizzazione di smartphone, computer e servizi cloud. Anche scaricare film, serie o documenti quando si dispone temporaneamente di una connessione senza limiti può evitare consumi successivi.

Il QoS, da solo, non farà diminuire la quantità di dati utilizzata. Può però rendere la rete più efficiente, evitando che attività secondarie sottraggano banda a quelle importanti. Il vero risparmio arriva dalla combinazione di più accorgimenti: capire chi consuma dati, eliminare gli sprechi invisibili e utilizzare la connessione dove serve davvero. Prima di pagare per più velocità o più giga, spesso vale la pena dedicare qualche minuto alle impostazioni del router.