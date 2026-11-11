Ho provato veramente a coprire il router di casa con la carta stagnola: ho fatto un test del Wi-Fi prima e dopo

Il confronto è stato fatto prima e dopo, con valori in dBm e misurazioni di velocità. L’idea gira da tempo online e spesso viene liquidata come il solito rimedio “da cucina”. In realtà parte da un principio fisico vero: le superfici metalliche possono riflettere le onde radio. Il punto, però, è un altro. In casa non c’è mai un ambiente ideale: ci sono muri, mobili, porte chiuse, interferenze e, soprattutto, conta molto dove si trova il router.

Il Wi-Fi viaggia tramite onde radio, di solito sulle bande a 2,4 GHz e 5 GHz. Partono dal router e raggiungono smartphone, computer, smart tv e tutti gli altri dispositivi collegati. Solo che queste onde non si muovono in linea retta in una casa vuota. Rimbalzano, vengono assorbite, perdono forza quando attraversano le pareti e possono essere disturbate da elettrodomestici, specchi, strutture metalliche o reti dei vicini.

Qui entra in scena la carta stagnola, fatta di alluminio: un materiale conduttore che può riflettere una parte delle onde elettromagnetiche. Attenzione, però: non aumenta la potenza del router. Può semmai cambiare un po’ la direzione in cui il segnale si disperde, come un piccolo riflettore improvvisato. “L’effetto dipende dalla geometria e dalla posizione”, spiegano spesso i tecnici quando parlano di antenne e propagazione radio. Tradotto: se il foglio è messo male, può non servire a nulla. E in certi casi può persino peggiorare la copertura in un’altra stanza.

La prova in casa: tre punti, valori in dBm e speed test

Per non fermarsi alle impressioni — le tacche sul telefono dicono qualcosa, ma non abbastanza — il test ha confrontato potenza del segnale Wi-Fi e velocità in tre punti della casa. Il primo era a circa due metri dal router, nella stessa stanza, con visuale quasi libera. Il secondo in una camera accanto, separata da una parete e da una porta di legno.

Un router domestico con carta stagnola usata come riflettore improvvisato, per testare se cambia la copertura Wi‑Fi.

Il terzo nel punto più difficile: un corridoio lungo, due muri in mezzo e una connessione che, soprattutto la sera, tende a diventare meno stabile. Prima della prova il router è rimasto nella sua posizione abituale: su una mensola, a circa un metro e mezzo da terra, vicino a una presa telefonica. Sono stati annotati i valori in dBm: più il numero è vicino allo zero, migliore è il segnale. Per intenderci, -45 dBm è più forte di -75 dBm.

Poi è stato fatto uno speed test per controllare download e upload. Solo dopo è stata sistemata la carta stagnola dietro il router, piegata in modo leggermente curvo, con la parte concava rivolta verso le stanze da coprire. Una soluzione semplice, quasi artigianale. Ma abbastanza ordinata da poter essere ripetuta.

Prima e dopo: piccoli miglioramenti, ma non ovunque

Vicino al router, come era prevedibile, è cambiato poco o nulla. Il segnale era già buono e lo speed test non ha mostrato differenze significative. In quel punto la rete non aveva molto da recuperare, quindi la carta stagnola non poteva fare granché. Nella stanza accanto, invece, un piccolo miglioramento si è notato: il valore in dBm è salito di pochi punti e la navigazione è sembrata un po’ più stabile nel caricamento di video e pagine pesanti. Niente di clamoroso, sia chiaro. Non trasforma una rete lenta in una connessione da ufficio.

Nel punto più lontano, invece, il risultato è stato altalenante: in alcune misurazioni il segnale risultava leggermente migliore, in altre tornava sui livelli di partenza. È il limite di una prova domestica di questo tipo. Il Wi-Fi di casa cambia anche in base ai dispositivi collegati, alla rete più o meno affollata e alla posizione esatta dello smartphone. A volte basta spostarlo di trenta centimetri. Alla fine, la sensazione è questa: l’alluminio può aiutare un po’ se il problema è la direzione del segnale. Se invece pesano la distanza o troppi muri, il margine resta ridotto.

Carta stagnola dietro il router: trucco utile solo in parte, meglio puntare su soluzioni solide

Il trucco della carta stagnola dietro il router non è una soluzione universale. Può riflettere il segnale verso una zona della casa, ma può anche schermarlo rispetto ad altre stanze. Insomma, si può guadagnare da una parte e perdere dall’altra. C’è poi una questione pratica: un foglio sistemato male vicino al router non è l’ideale. Meglio evitare contatti con prese, alimentatori o apparecchi che scaldano.

Per migliorare davvero la copertura Wi-Fi, le strade più affidabili restano altre: spostare il router in una posizione centrale e rialzata, tenerlo lontano da mobili chiusi e oggetti metallici, scegliere il canale meno affollato, separare quando serve le reti 2,4 GHz e 5 GHz, oppure valutare un sistema mesh Wi-Fi o un ripetitore piazzato bene. Anche aggiornare il firmware del router può dare una mano, soprattutto con modelli non recenti.

La prova con l’alluminio, quindi, dice una cosa semplice: il principio fisico esiste e un piccolo beneficio può esserci. Ma resta limitato, irregolare e molto legato alla casa. Più un esperimento curioso che una vera soluzione.