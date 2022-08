Che tu sia uno studente universitario o un giornalista che partecipa a conferenze stampa o eventi simili, giusto per fare due esempi, questo è il gadget che fa al caso tuo. Il Rocketbook EVR-M-K è infatti un mini bloc-notes che, praticamente, puoi utilizzare all’infinito. Non sembra, ma è anche un prodotto tech da utilizzare in combo con il tuo smartphone.

Oggi il notebook di Rocketbook è acquistabile a prezzo scontato su Amazon: solo 14,36 euro.

Il taccuino Rocketbook in formato Mini offre un’esperienza classica con carta e penna, ma è realizzato per l’era digitale. Sebbene sembri un tradizionale bloc-notes tascabile, è riutilizzabile all’infinito e si abbina all’app Rocketbook (la puoi scaricare da qui) per connettersi a tutti i servizi cloud che sei solito utilizzare.

L’intenzione di Rocketbook è abbastanza chiara: l’azienda, con i suoi prodotti, vuole contribuire a tutelare il pianeta evitando sprechi e consumi di carta. Il funzionamento del taccuino Mini è molto semplice:

Utilizza la penna di fissaggio Pilot (inclusa nella confezione) per scrivere i tuoi appunti e salvali sul cloud (o in locale) utilizzando l’app Rocketbook per iOS e Android.

Pulisci le pagine con il panno inumidito. Al pari della penna, anche il panno è incluso nella confezione di vendita.

Ed ecco fatto: con una spesa di poco inferiore ai 15 euro puoi fare tuo un taccuino… eterno!