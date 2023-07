Robot Aspirapolvere Slim: SOLO 110€ per una casa sempre pulita e in ordine!

Cerchi un robot aspirapolvere che sia efficiente, economico e facile da usare? Il Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics è la soluzione perfetta per te! Attualmente è in offerta su Amazon a soli 110,00€, con uno sconto del 22%. Questo è un’occasione imperdibile, quindi non perdere tempo e affrettati ad acquistarlo!

Il Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics è un robot aspirapolvere di ultima generazione che offre una pulizia efficiente e accurata. È dotato di una potente aspirazione, di un serbatoio capiente e di una batteria a lunga durata. Il robot è inoltre in grado di programmare la pulizia settimanale e di evitare gli ostacoli grazie ai suoi sensori anti-urto e anti-caduta. Ha una potenza di aspirazione di 1800 Pa, che gli permette di rimuovere facilmente polvere, sporco e briciole. Il serbatoio del Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics ha una capacità di 0,5 litri, che gli permette di pulire superfici ampie senza bisogno di essere svuotato frequentemente.

Il Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics ha un’autonomia di 90 minuti, che gli permette di pulire superfici ampie senza bisogno di essere ricaricato. Può essere programmato per pulire la casa settimanalmente, in modo da non doversi preoccupare di farlo manualmente. E’ dotato di sensori anti-urto e anti-caduta, che gli permettono di evitare gli ostacoli e di pulire in sicurezza anche in presenza di bambini e animali domestici.

Filtro HEPA:

Il Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics è dotato di un filtro HEPA che cattura il 99,97% degli allergeni e delle polveri sottili, rendendo l’aria più pulita e respirabile.

Acquista subito il Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics su Amazon a soli 110,00€ con uno sconto del 22%! Non perdere questa occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.