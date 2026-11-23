Immagine generata con AI

Chi lavora in un ufficio con pavimenti in marmo sa bene quanto ogni macchia di caffè diventi visibile in pochi secondi. È proprio in questo contesto che ho messo alla prova il robot aspirapolvere Narwal Freo 20, uno dei prodotti più interessanti lanciati da Narwal Robotics nel corso del 2026, per capire se le promesse tecniche reggono al confronto con lo sporco quotidiano reale.

Design compatto e una base che fa quasi tutto da sola

La prima cosa che colpisce del Narwal Freo 20 è lo spessore: meno di 10 centimetri, un valore che gli permette di infilarsi sotto scrivanie, credenze e mobili bassi senza difficoltà. Il robot non è enorme nemmeno in pianta, e si muove con discrezione anche in ambienti affollati di gambe di sedie e cavi.

La vera protagonista, però, è la base di ricarica. Non si limita a ricaricare il robot: svuota automaticamente il contenitore dei detriti, lava e asciuga il mop, e rifornisce il robot con acqua calda prima di ogni sessione. In un ufficio, questo significa poter avviare una pulizia senza dover preparare nulla a mano.

Il sistema di pulizia a umido si chiama FlowWash: invece di usare un panno imbevuto che si sporca progressivamente, fa scorrere acqua fresca attraverso un rullo in microfibra piatto durante tutta la fase di lavaggio. Il risultato pratico è che il pavimento viene pulito sempre con acqua pulita, non con quella già sporca raccolta nei primi metri.

Come si comporta su marmo, legno e sporco da ufficio

Il marmo è una superficie esigente: liscia, fredda, e impietosa con i residui di calcare o i segni di umidità. Il rullo piatto del Freo 20 lavora a stretto contatto con il pavimento e, grazie al flusso continuo di acqua fresca, non lascia aloni evidenti dopo il passaggio. Le macchie di caffè — quelle che si formano quando qualcuno rovescia la tazzina vicino alla macchinetta — vengono affrontate con un passaggio doppio che il robot esegue autonomamente sulle zone rilevate come più sporche.

Sul legno la situazione è leggermente diversa. Il Freo 20 regola l’umidità del mop per non saturare le superfici, il che è fondamentale per non rovinare il parquet nel lungo periodo. Nei test condotti da Vacuum Wars, il robot ha dimostrato una capacità di rimozione delle macchie superiore alla media della categoria, dato che si conferma anche nell’uso quotidiano con sporco leggero come briciole, polvere fine e residui di bevande.

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Il rullo mop ha una caratteristica utile in ambienti misti: si solleva automaticamente quando il robot incontra un tappeto, evitando di bagnare le superfici tessili. L’estensione laterale permette invece di arrivare vicino ai battiscopa e agli angoli, zone critiche in qualsiasi ufficio.

Navigazione e gestione degli ostacoli

Il Freo 20 monta un sistema di doppia fotocamera per l’obstacle avoidance e supporta la mappatura multi-piano. Nei test standardizzati di Vacuum Wars, il robot ha evitato 23 ostacoli su 24, un risultato molto solido per la categoria. In un ufficio tipico — con sedie spostate, borse a terra, cavi di ricarica — questo livello di precisione fa la differenza tra una pulizia completata e un robot bloccato nel mezzo della stanza.

La mappatura è precisa e stabile: dopo le prime sessioni, il Freo 20 conosce bene gli spazi e ottimizza i percorsi. È possibile definire zone da evitare o da pulire con priorità direttamente dall’app, senza procedure complicate.

Aspirazione e gestione dei detriti solidi

Non è solo un robot lavapavimenti. Le prestazioni in aspirazione sono concrete: nei test su moquette, il Freo 20 ha recuperato il 93% della sabbia incorporata, un dato che posiziona il prodotto bene rispetto alla concorrenza di fascia simile. Il rullo principale non si è impigliato con capelli lunghi fino a sette pollici nei test di riferimento, un vantaggio pratico in ambienti con molte persone che transitano.

I test reali — briciole, caffè versato, pelo di animale — confermano che il robot gestisce lo sporco misto senza difficoltà, alternando aspirazione e lavaggio in modo fluido nello stesso passaggio.

Posizionamento di mercato e per chi ha senso

Il Narwal Freo 20 si posiziona come alternativa accessibile rispetto al più costoso Narwal Flow 2, condividendo buona parte dell’arsenale tecnologico a un prezzo inferiore. La versione Edge ha un prezzo di lancio attorno ai 669 dollari, una cifra che lo colloca nella fascia medio-alta del mercato dei robot combinati aspirapolvere-lavapavimenti.

Per un ufficio con pavimenti misti — marmo nelle aree comuni, legno nelle sale riunioni, eventualmente moquette in qualche zona — il Freo 20 è una scelta che si giustifica sia per le prestazioni che per l’autonomia operativa garantita dalla base self-cleaning. Il consiglio pratico è configurare subito le zone prioritarie nell’app e impostare la pulizia nelle ore di minor traffico: il robot lavorerà meglio e disturberà meno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.