Impugna il tuo iPhone (o uno smartphone Android compatibile) e chiedi al robot aspirapolvere Lucy Pet di Trifo di pulire casa al posto tuo. La tecnologia è nostra amica, non dimenticarlo.

Il prezzo di listino di questo gioiellino tech è di 399,99€ ma grazie al coupon Amazon valido per uno sconto immediato di 100€ concludi l’acquisto a – indovina, indovina… – 299,99€.

Lucy Pet, il robot aspirapolvere di Trifo con telecamera di sorveglianza e mappatura 3D

Grazie alla più recente tecnologia di navigazione smart, il robot aspirapolvere Lucy Pet è 3 volte più veloce dei principali rivali con navigazione casuale. I sensori intelligenti consentono un pulizia efficace, con un mappatura dell’intero appartamento.

La spazzola principale più lunga e la spazzola laterale a sei griffe offrono un percorso di pulizia molto più ampio e un lavoro più veloce in qualsiasi spazio. In combinazione con Smart Nav e Active Mapping, Trifo Lucy Pet svolge il lavoro nel modo più rapido ed efficiente possibile. Utilissimo anche il cestino più grande, così non devi svuotarlo spesso e, con l’aggancio automatico e la ricarica automatica, non devi preoccuparti.

Rispetto agli altri robot aspirapolvere, Lucy Pet doppia la potenza di aspirazione (4000Pa). È in grado di raccogliere polvere, briciole, peli di animali domestici e altro in una volta sola, riducendo i tempi di pulizia e risparmiando energia.

Il design sottile di 8,4 cm garantisce una pulizia pulita anche in luoghi difficili da raggiungere come sotto i mobili. Con un’autonomia di 120 minuti e il ritorno automatico alla docking station per una ricarica completa, il robot aspirapolvere di Trifo riesce a portare ogni compito a termine.

Infine, ti segnalo il supporto alla tecnologia anti-caduta, che impedisce al robot di cadere da scale e bordi, e una telecamera FHD integrata per sorvegliare la tua casa in tempo reale.

📢 Ricorda di applicare il coupon prima di aggiungere il robot aspirapolvere al carrello. Solo così otterrai lo sconto di 100€ che ti consentirà di completare l’acquisto a soli 299,99€.

